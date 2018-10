Zes maanden cel voor ‘nepslachtoffer’ terreuraanslagen Parijs

Een schadevergoeding van 20.000 euro, een volledig vergoede retraite in een hotel in Normandië: als overlevende van de terreuraanslagen op terrassen en popzaal Bataclan in Parijs kon Alexandra Damien bij verschillende slachtofferorganisaties en garantiefondsen aankloppen voor steun en financiële compensatie. Dinsdag stond de 33-jarige Damien huilend in de rechtbank. Niet als slachtoffer, maar als dader.

De komende tijd zal ze niet in een Normandisch kuuroord doorbrengen, maar in de gevangenis. De rechter veroordeelde haar tot een gevangenisstraf van zes maanden. Haar slachtofferschap was een leugen. De getuigenis van Damien als nabestaande van het bloedbad bleek volledig gefabuleerd.

In de maanden na de bloedigste aanslagen ooit op Franse bodem (130 doden) deed Damien haar verhaal uitgebreid in verschillende Franse media. Ze zat op 13 november 2015 op het terras van café Le Carillon, zei ze, toen de terroristen opdoken en het uitgaanspubliek met kalasjnikovs onder vuur namen. Damien was naar eigen zeggen geraakt in haar arm. Op de sociale media plaatste ze foto’s van het litteken. Een dodelijk getroffen man zou bovenop haar zijn gevallen. Twee van haar vrienden zouden de avond niet hebben overleefd.

Maar Damien is nooit door kogels geraakt – het litteken liep ze in werkelijkheid op door een kitesurfongeluk. Damien zat die fatale novemberavond in 2015 helemaal niet op het terras van Le Carillon, waar ze wel regelmatig kwam. Ook die avond was ze aanvankelijk van plan geweest naar haar stamcafé te gaan, maar op het laatste moment besloot ze haar plannen te wijzigen.

‘Ik had daar ook kunnen zijn’, schoot direct na de aanslagen door Damiens hoofd. Een gedachte die al snel veranderde in ‘ik was daar ook’. Een vlaag van verstandsverbijstering, volgens haar advocaat. De officier van justitie hield er een andere lezing op na en noemde de zaak ‘een proces dat draait om hebzucht’.

De voorzitter van Life for Paris, de vereniging voor terreurslachtoffers waar Damien actief lid van was, concludeerde dat ‘misbruik maken van onze nationale solidariteit niet ongestraft blijft’. Dat is inmiddels al vaker gebleken: er zijn in Frankrijk tot dusver veertien mensen veroordeeld voor het onterecht opstrijken van geld uit schadefondsen voor slachtoffers van de terreuraanslagen van 2015.