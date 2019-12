Zes lichamen geborgen bij risicovolle operatie vulkaan Nieuw-Zeeland

De lichamen zijn overgebracht naar een patrouilleboot van de marine. Er wordt nog gezocht naar twee vermisten, maar het is onbekend waar die zich bevinden. ‘Het is een ongelooflijk moeilijke operatie geweest, maar een van hoge prioriteit’, zei minister-president Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland tegen een Australische radiozender. ‘We willen gewoon onze dierbaren naar huis brengen.’

Het dodental staat nu op 14, maar de kans is groot dat het aantal stijgt omdat er nog twee mensen worden vermist. Op het eiland bevonden zich 47 mensen ten tijde van de vulkaanuitbarsting. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten sluiten niet uit dat er nog mensen die nu in het ziekenhuis liggen, bezwijken aan hun verwondingen.

White Island op maandag vlak na de uitbarsting van de vulkaan. Beeld AFP

De kans op een uitbarsting de komende 24 uur is volgens het Nieuw-Zeelandse geologisch instituut GNS Science 50 tot 60 procent. Op woensdag was het gevaar beperkter.

Volgens GNS-vulkanoloog Nico Fournier is het risico groot dat de bergingsploeg bedolven wordt onder stenen en as als de vulkaan opnieuw uitbarst. Ook kunnen teamleden bedwelmd raken door giftige gassen. Politiechef Mike Clement zei eerder dat een bergingsoperatie op donderdag te risicovol was vanwege de gevaren waaraan de ploeg bloot zou staan.

De operatie is uitgevoerd vanaf het marineschip Wellington. Een groep van acht militairen is aan land gegaan om razendsnel de lichamen te bergen en mee te nemen.

Bij de onverwachte uitbarsting maandag vielen acht doden en raakten acht anderen vermist. De lichamen van de acht vermisten liggen onder een dikke laag as en puin. Op het onbewoonde eiland, een populaire bestemming voor dagjestoeristen, waren 47 personen tijdens de uitbarsting. In ziekenhuizen in Nieuw-Zeeland en Australië worden 27 van hen behandeld die zeer ernstige brandwonden opliepen.

Twee van de 47 toeristen die maandag op White Island waren toen de vulkaan uitbarstte. Lillani Hopkins en haar vader Geoff wisten op tijd weg te komen. Beeld AP

Huidtransplantaties

De politie wist waar de lichamen van de vermiste toeristen zich bevinden. Volgens Clement heeft het team, dat bij het ochtendgloren aan land is gegaan, ‘zeer beperkte tijd’ om naar de lijken te zoeken, zei hij voorafgaand aan de operatie. ‘Heel veel moet goed gaan wil dit slagen’, aldus commissaris Clement. Volgens het geologisch instituut nemen de schokken op het eiland toe en komt er regelmatig zeer hete stoom en modder vrij.

Burgemeester Judy Turner van Whakatane, de dichtstbijzijnde stad, hoopt dat de families van de vermisten na de bergingsoperatie kunnen beginnen met het afsluiten van de tragedie. ‘Diegenen van wie we weten dat ze daar nog zijn, moeten worden teruggebracht’, aldus Turner. ‘De frustratie van de families is begrijpelijk. Geen nieuws is geen goed nieuws voor hen.’

De brandwonden van de overlevenden zijn zo ernstig, dat Nieuw-Zeeland huid uit het buitenland nodig heeft om de gewonden te behandelen. Ziekenhuizen en brandwondencentra hebben 1,2 miljoen vierkante centimeter huid geïmporteerd voor de transplantaties die in de komende weken moeten worden uitgevoerd.

Dit staat gelijk aan de hoeveelheid huid die vijftig donors in een jaar kunnen geven. In Nieuw-Zeeland doneren echter slechts vijf tot tien personen jaarlijks huid. Huidtransplantaties zijn doorgaans nodig als gewonden over meer dan de helft van hun lichaam zijn verbrand.