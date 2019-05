Zes kinderen van Indiase komaf winnen Nationale Dictee van de VS

De acht winnaars van Amerika’s Nationale Dictee. Beeld EPA

Het was voor het eerst in de 94-jarige historie van de populaire National Spelling Bee, die in de VS live wordt uitgezonden, dat er zoveel winnaars waren. Het was ook voor het eerst in twaalf jaar dat een wit Amerikaans kind, de 14-jarige Erin Howard, zich nationaal kampioen mocht noemen.

In twintig rondes bleven de kinderen woorden als ‘aiguillette’ (militaire erekoord), ‘bougainvillea’ (plant), ‘erysipelas’ (huidziekte) en ‘pendeloque’ (diamant) foutloos spellen. ‘Jullie laten het woordenboek zien wie de baas is’, verzuchtte hoogleraar Jacques Bailly, die al jaren de woorden op de juiste wijze uitspreekt tijdens de wedstrijd. Pas na een marathondictee dat uitliep tot na middernacht, mochten de 13-en 14-jarigen naar huis met een cheque van 45 duizend euro op zak.

Dat een Indiaas-Amerikaanse leerling dit jaar weer een grote kans maakte om er met de titel vandoor te gaan, tekende zich al bij het begin af toen 565 kinderen aan het dictee begonnen. In de eindronde was bijna de helft van de vijftig kinderen van Indiase komaf. Ook in 2018 bleek snel hoe groot de dominantie was van de Indiase kinderen. Toen was meer dan helft van de 41 overgebleven kinderen van Indiase komaf, opvallend genoeg veel uit Texas.

Spanning bij de 13-jarige Saketh Sundar uit Clarksville (Maryland) die, net als de zeven andere finalisten, woord na woord foutloos bleef spellen. Beeld REUTERS

Enorm populair

Het dictee is al jaren razend populair onder Indiase Amerikanen, die slechts één procent van de Amerikaanse bevolking uitmaken. Ouders beschouwen het dictee, en de vele lokale en regionale varianten, als een middel voor hun kinderen om te slagen in de Amerikaanse maatschappij. Kinderen worden niet zelden dagelijks onderworpen aan een dictee. Er zijn zelfs dictee-kampioenschappen die uitsluitend toegankelijk zijn voor kinderen van Indiase komaf.

Maar ook het enorme succes sinds 2008, toen kinderen met namen als Arvind, Siriam en Sukanya achter elkaar de National Spelling Bee wonnen, heeft ertoe bijgedragen dat steeds meer Indiaas-Amerikaanse kinderen meedoen. Hoe professioneel en serieus het dictee wordt aangepakt, bleek uit het grote aantal leerlingen dat zich in het Gaylord Hotel in Maryland liet bijstaan door een persoonlijke coach.

Vaak is het een familielid of een oud-deelnemer, zoals de 18-jarige Shobha Dasari uit Houston die binnenkort aan het prestigieuze Stanford gaat studeren. Ze slaagde er vier keer in om aan het Nationale Dictee mee te doen. Ook haar broertje Shourav, die net als haar veel regionale wedstrijden won, trad op als coach.

Voor het eerst sinds 2007 mocht een witte Amerikaan, de 14-jarige Erin Howard uit Huntsville (Alabama), zich winnaar noemen van de National Spelling Bee. Zij moest de prijs wel delen met zeven andere kinderen. Beeld REUTERS

Vermoeidheid

In haar blog Spellshakti, gaf Shobha de afgelopen dagen tips aan de deelnemers over woordenboeken en wat ze wel en niet moesten doen. ‘Probeer niet te veel nieuwe woorden te leren’, was een van haar adviezen. ‘Je raakt er misschien gestrest door, het kan je zelfvertrouwen aantasten en het kan er ook voor zorgen dat je aan jezelf gaat twijfelen op het podium.’

Maar donderdag laat dreigde niet gebrek aan zelfvertrouwen maar vermoeidheid de kinderen de das om te doen. Blijdschap overheerste dan ook toen de organisatie besloot de laatste acht tot kampioen te kronen. ‘Ik weet niet of ik zou hebben gewonnen als zij waren doorgegaan’, gaf de uitgeputte Saketh (13) toe. ‘Ik was supermoe omdat het al middernacht was. Ik was helemaal uitgeput.’