Zes jongeren aangehouden voor mishandeling waarbij slachtoffer op spoor werd geduwd

De metrolijn, die langs de Johan Cruijff Arena voert. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Beelden van het incident verschenen al snel online en leidden tot breed gedeelde ontzetting. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam had het over een ‘gruwelijk geweldsincident’. Te zien was hoe een groep jongeren een weerloos slachtoffer, een man die op het perron op de grond lag, schopte en sloeg. Op een gegeven moment lijkt het slachtoffer te kunnen ontkomen, maar hij wordt vervolgens op het metrospoor geduwd. Het metroverkeer lag na het incident enige tijd stil.

Vijf van de zes verdachten meldden zichzelf bij het bureau nadat de politie dit weekend geanonimiseerde beelden van het incident had verspreid. Dat de beelden niet herkenbaar waren, was vanwege de vermoedelijk jonge leeftijd van de verdachten. Nu ze zijn aangehouden blijkt het om jongens van tussen de vijftien en zeventien jaar oud te gaan. Ze komen uit Amsterdam, Amstelveen en Lelystad. Nog niet iedereen die op de beelden te zien was, heeft zich bij de politie gemeld.

Verschillende verhalen

Datzelfde geldt voor het slachtoffer, van wie onduidelijk is hoe hij eraan toe is. Toen de politie vrijdagavond ter plaatse kwam, was het slachtoffer nergens te bekennen. Ondanks verschillende oproepen heeft hij zich nog niet gemeld. De politie houdt er rekening mee dat hij geen Nederlands spreekt en heeft nu ook in het Engels een oproep verspreid om zich te melden.

Over de toedracht van het incident kan de politie nog niets zeggen. De politie zegt alleen dat er ‘verschillende verhalen rondgaan over wat er mogelijk gebeurd zou kunnen zijn’.