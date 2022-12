Zes jaar cel en verbod op politieke functies voor Argentijnse vicepresident Kirchner wegens corruptie

Cristina Fernandez de Kirchner in augustus dit jaar. Beeld Reuters

Kirchner (69) heeft volgens de rechtbank tijdens haar presidentschap en dat van haar man 51 overheidsprojecten goedkoop gegund aan een vriend van de familie. Veel projecten gingen vervolgens zwaar over het budget heen, en bijna de helft werd nooit voltooid. Ze zou de staat daarmee voor 926 miljoen dollar (884 miljoen euro) hebben benadeeld.

De vicepresident heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Zij noemde het proces politiek gemotiveerd, de rechtbank noemde ze ‘een echt vuurpeloton’, en de officieren van justitie toonden ‘geen respect’ en ‘beledigden’ haar alleen maar. Ze zei dinsdag een veroordeling te verwachten, en zal vrijwel zeker in beroep gaan tegen de uitspraak van het hof.

Aanslag

De rechtszaak brengt in Argentinië heftige emoties teweeg. Sinds in augustus de eis van twaalf jaar cel werd voorgelezen verzamelde zich dagelijks een menigte aanhangers bij Kirchners appartement in Buenos Aires. Daar werd ook een aanslag op haar leven gepleegd. Op 1 september drong een man door de massa naar voren, richtte een pistool op haar hoofd en haalde de trekker over. Het wapen ging niet af, en de man werd gearresteerd.

Gevreesd wordt dat de uitspraak van dinsdag tot nieuwe onrust zal leiden. Leiders van enkele Argentijnse vakbonden hebben al gedreigd dat zij in het geval van een veroordeling het hele land zouden platleggen.

Cristina Fernandez de Kirchner is al zo’n dertig jaar een van de machtigste politici van Argentinië. Ze begon haar politieke carrière als senator. In 2003 werd haar man Nestor Kirchner president en verplaatste Cristina haar kantoor naar het presidentieel paleis. Daar zou ze twaalf jaar blijven, vier jaar als First Lady en senator, en acht jaar als president. Sinds 2019 is ‘CFK’ vicepresident naast president Alberto Fernandez, maar in werkelijkheid lijkt zij degene die bepaalt wat er gebeurt.

De veroordeling van dinsdag betekent niet dat Cristina Kirchner meteen de gevangenis ingaat. Als lid van het congres geniet ze immuniteit tegen arrestatie. Vermoed wordt dat de uitspraak het begin zal zijn van eindeloze beroepsprocedures, die ze sowieso in vrijheid kan afwachten. Zolang de beroepsprocedures lopen mag Kirchner haar politieke functies blijven bekleden en kan ze ook meedoen aan de Argentijnse presidentsverkiezingen van volgend jaar. De rechtszaak zal naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen in de campagnes.