Zes Franse ngo-medewerkers, chauffeur en gids tijdens safaritocht gedood bij aanval Niger

De auto waarin de slachtoffers reden. Beeld AFP

Een verslaggever van persbureau Reuters bevestigde dat het gezelschap in een voertuig van de Franse hulporganisatie Acted reisde. Onbekenden beschoten rond 11.30 uur het voertuig met de acht slachtoffers in de westelijke regio Kouré, op ongeveer een uur rijden van de hoofdstad Niamey. De acht waren daar vermoedelijk op safari; de regio Kouré biedt een thuis aan de laatste nog in het wild levende kudde West-Afrikaanse giraffes.

In Niger, onderdeel van de Sahara-regio Sahel, zijn jihadistische groepen actief. Zij winnen daar de afgelopen jaren terrein. Een aantal heeft zich loyaal verklaard aan Islamitische Staat, die in deze regio nog altijd zeer actief is.

In januari van dit jaar doodde ‘Islamitische Staat in de Provincie West Afrika’ zeker 89 Nigerese militairen tijdens een aanslag op een legerkamp aan de grens met Mali. In december vorig jaar eiste deze ISWAP, naar eigen zeggen de lokale afdeling van Islamitische Staat, de verantwoordelijkheid op voor een aanslag in de Nigerese grensstad Tillabéri, waarbij 71 mensen omkwamen.

Het aantal dodelijke slachtoffers van terreur in met name Burkina Faso, Mali en Niger is de afgelopen drie jaar vervijfvoudigd.