Zes doden en veel schade in VS door tropische storm Isaias

Een woonwagenpark bij Windsor (North Carolina) werd weggevaagd. Beeld AP

De wind raasde in eerste instantie met 105 kilometer per uur, maar zwakte af naar 72 kilometer per uur.

Een woonwagenkamp in North Carolina werd volledig weggevaagd door een tornado die door de harde wind was ontstaan. Roy Cooper, de gouverneur van de staat, roept inwoners op om op te passen voor beschadigde wegen en omgevallen elektriciteitsmasten.

In het New Yorkse stadsdeel Queens en in de staat Maryland zorgden omgevallen boven voor twee dodelijke slachtoffers. In de staat Pennsylvania werd iemand in een auto meegesleurd door een overstroming, met de dood tot gevolg. Een afgewaaide boomtak in de staat Delaware zorgde voor een zesde dode.

In New York werden bovengrondse metrolijnen stilgelegd en bleven veerboten tijdelijk aan wal. 3,7 miljoen Amerikanen zaten tijdelijk zonder stroom.

De storm veegde boten op een hoop in Southport, North Carolina. Beeld AP