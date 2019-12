Zes doden bij schietpartij in Jersey City

Veiligheidsteams rukken uit voor een schietpartij in Jersey City. Beeld AP

De situatie duurde meerdere uren, omdat de schutters bleven schieten. Volgens de politie zijn er honderden kogels afgevuurd en vielen alle doden door geweervuur van de twee verdachten. Volgens een woordvoerder van de politie is er vooralsnog geen sprake van een terroristische daad.

De straten in New Jersey, een stad van 270.000 inwoners aan de rivier de Hudson, op enkele kilometers van Manhattan in New York, vulden zich dinsdagmiddag urenlang met het geluid van zwaar geweervuur. De eerste schotenwisselingen vonden plaats bij een begraafplaats. Daarbij kwam de 40-jarige agent Joseph Seals om het leven.

In een gestolen busje gingen de schutters er vervolgens vandoor en verschansten ze zich in de supermarkt, een ruime kilometer verderop. ‘Onze mensen lagen daar uren lang onder vuur’, zei politiechef van Jersey City Michael Kelly in een verklaring. In de supermarkt vond de politie de lichamen van nog vijf mensen, onder wie de twee schutters en drie klanten die in de winkel waren toen de schutters binnen stormden.

Groot materieel

De politie rukte met groot materieel uit, met onder meer speciale SWAT-teams, staatspolitie en federale agenten. De omgeving werd afgezet en een nabijgelegen school gesloten. Tientallen omstanders maakten het werk van de veiligheidsdiensten lastig doordat ze tegen de afzettingen aanduwden in een poging de gebeurtenissen te filmen op hun smartphones.

Op videobeelden op sociale media zijn de harde schoten in een van de belangrijkste straten van de stad te horen, terwijl agenten met getrokken pistolen omstanders toeschreeuwen dat ze van straat moeten gaan.

Exclusive video from the scene of the active shooter in Jersey City.@BlueLivesNYC @ImperatriceV pic.twitter.com/WGmpYDaDhl — NYC Blue Lives Photographer (@bluelivesphoto) 10 december 2019

‘Vuurwerk’

‘Het was alsof er vuurwerk afging’, vertelde Andy Patel, die in een nabijgelegen slijterij werkt. ‘Ze schoten als gekken... De politie joeg iedereen van straat.’

Zamir Butler, een van de scholieren van de Heilig Hart-school tegenover de supermarkt, zei dat zijn klas net terugkwam van het schoolplein. Hij dacht aanvankelijk aan onweer, omdat het eerder had geregend. ‘Iedereen rende de trap op om in het lokaal in veiligheid te komen’, vertelde Butler. ‘Sommige kinderen huilden. Ons werd gezegd om achter de muur te blijven en te blijven liggen.’

Amerikaanse media melden dat de schietpartij mogelijk het gevolg is van een undercoveractie. De omgekomen agent Seals, die sinds 2006 deel uitmaakte van het politiekorps, hield zich vooral bezig met het opsporen van illegale wapens. Mogelijk probeerde hij in te grijpen bij een incident waarbij dergelijke wapens betrokken waren.

‘Het is een zware dag voor de stad Jersey City’, zei burgemeester Steven Fulop. ‘Seals was een van de beste agenten omdat hij de meeste wapens van de straat haalde. Hij was een goede agent.’