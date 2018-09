Zembla: bedrijven schenden milieuregels bij ‘recyclen’ kunstgrasvelden

Foto Klaas Jan van der Weij

Het programma onthulde woensdagavond hoe de bedrijven TUF en Vink structureel milieuregels schenden en gemaakte afspraken niet nakomen. Volgens Zembla zijn dit de enige twee bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het recyclen van kunstgrasvelden. Van recycling komt echter weinig terecht. In werkelijkheid worden de kunststof matten met zand en rubberkorrels niet verwerkt tot herbruikbaar materiaal, maar torenhoog opgestapeld op terreinen in het Brabantse Dongen en het Gelderse Barneveld.

Een deel van de grasmatten wordt verkocht aan particulieren in onder meer Nederland, België en Duitsland. Het bedrijf Vink verkocht ook oude kunstgrasmatten aan Afrikaanse landen. Het verwerken van de matten is lucratief, een kunstgrasveld moet na circa tien jaar worden vervangen. De bedrijven rekenen 10 tot 20 duizend euro voor het recyclen van één veld. Het geld wordt opgestreken, het kunstgras hoopt zich onverwerkt op.

Dilemma

Vink zou zich schuldig maken aan ‘illegale activiteiten zonder omgevingsvergunning’. De opslag van miljoenen kilo’s vervuilde kunstgrasmatten is in strijd met provinciale regelgeving. De provincie treedt desondanks niet op. Zembla citeert uit een brief waaruit blijkt dat de provincie afziet van ingrijpen omdat dat ‘de continuïteit van het afvalproces in gevaar brengt’. ‘Waar moeten we anders met het afval naartoe?’, zegt gedeputeerde Conny Bieze (VVD) in de uitzending.

Ook in het Brabantse Dongen staat de gemeente voor een dilemma. TUF laat na om opgelegde dwangsommen te betalen, maar sluiten van het bedrijf zou een flinke strop betekenen voor de gemeente. Het opruimen van de afvalberg kost vermoedelijk miljoenen euro’s.