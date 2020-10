Zelfverzekerde Biden bezoekt nu ook Republikeinse staten om Trump te verslaan

Joe Biden spreekt zijn aanhang toe in Atlanta. ‘Als wij Georgia winnen, winnen we alles.’ Beeld Getty Images

Het is ongewoon dat een presidentskandidaat, zo vlak voor de verkiezingen, kostbare tijd besteedt aan staten die hij niet nodig heeft om te winnen. De stap van Biden, die al maanden riant aan kop gaat in de peilingen, tekent zijn groeiende zelfvertrouwen. Tegelijk vergroot hij hiermee de druk op Trump die vecht voor zijn herverkiezing.

‘Er zijn niet veel deskundigen die vier jaar geleden gezegd zouden hebben dat een Democratische kandidaat campagne zou voeren in Georgia in de laatste week van de verkiezingen’, aldus Biden dinsdag op een bijeenkomst in Atlanta. ‘Als wij Georgia winnen, winnen we alles.’

De zuidelijke staat heeft echter na 1992 nooit meer op een Democratische kandidaat gestemd. In een gemiddelde van diverse peilingen van Real Clear Politics gaan Trump en Biden echter gelijk op in Georgia. Als Trump dit Republikeinse bolwerk verliest, is hij president af.

Ook het verlies van Iowa, dat Trump in 2016 nog won met ruim negen procentpunt verschil, kan vernietigend zijn voor de kansen van de president. Maar in deze staat ruikt Biden eveneens bloed, aangemoedigd door de gunstige peilingen. De Democraat gaat in een gemiddelde van diverse peilingen zelfs aan kop, al is het miniem: 1,4 procentpunt. De aandacht van Biden voor beide staten is ook bedoeld om Democratische Congres-kandidaten te steunen.

Genoeg kiesmannen

De bezoeken van Biden roepen herinneringen op aan het Clinton-debacle van vier jaar geleden. Overtuigd dat een overwinning op Trump haar niet meer kon ontgaan, richtte Clinton zich in de laatste dagen van de campagne op een drietal staten, zoals North Carolina, die ze niet eens nodig had om aan 270 kiesmannen te komen. Dit aantal is nodig om president te worden. Clinton verwaarloosde een groep Democratische staten die ze dacht al veilig in handen te hebben.

Een van die staten, Wisconsin, bezocht ze niet eens. Ook voerde Clinton volop campagne, net als Biden nu, voor Democratische kandidaten om hun kansen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden te vergroten. Het verlies van Wisconsin, evenals de Democratische bolwerken Michigan en Pennsylvania, kostte haar uiteindelijk het presidentschap.

Het Clinton-kamp werd toen op het verkeerde been gezet door de gunstige voorspellingen, in de media en in de peilingen, van haar voorsprong in het College van Kiesmannen. Ook Biden zou nu met gemak genoeg kiesmannen winnen , als deze prognoses tenminste juist zijn. Zo staat hij in de CNN-berekening op 290 kiesmannen en Trump op 163. Biden zou zelfs belangrijke swing states, zoals Florida en Ohio, niet eens nodig hebben om president te worden.

De bezoeken van Biden aan Georgia en vrijdag aan Iowa zijn verder opmerkelijk omdat hij al zo weinig campagne voert. Terwijl Trump elke dag als een bezetene reist door het handvol staten dat de verkiezingen gaat bepalen, heeft Biden zijn campagnebezoeken tot een minimum beperkt. Dit is nog nooit vertoond in de laatste week van een presidentsrace. Op maandag had de Democraat niets gepland, op dinsdag liet hij zich alleen in Georgia zien en vandaag laat hij zich dichtbij huis briefen over de pandemie.

Joe Biden visited Georgia on Tuesday for the first time since clinching the Democratic Party’s presidential nomination, and he promised to deliver “hope and healing” to the nation’s soul as the race for the White House nears the finish line: https://t.co/L0IEmbPzKY pic.twitter.com/md90v6O4AY — AJC (@ajc) 28 oktober 2020

Defensief

Tekenend voor het groeiende optimisme van Biden is dat hij dinsdag oud-president Obama campagne liet voeren in het veel belangrijkere Florida en zelf naar Georgia ging. Florida is een cruciale swing state die in 2016 werd gewonnen door Trump. Als Biden erin slaagt om Trump te verslaan in Florida, dan heeft de president nagenoeg geen pad meer richting de 270 kiesmannen. Wie wint in Florida, krijgt 29 kiesmannen.

De president hield de afgelopen twee dagen gemiddeld zo’n drie bijeenkomsten per dag, bezocht door duizenden bezoekers, in diverse staten tegelijk. Trump verschijnt woensdag twee keer in Arizona. De campagne-bijeenkomsten van Trump laten zien dat hij met alle macht de staten probeert te behouden die hij vier jaar geleden won. Op dinsdag verscheen hij zelfs in Nebraska, net als Georgia al decennialang een Republikeins bolwerk.

Dit bezoek toont opnieuw aan hoe de president in het defensief is gedrongen. Trump wil voorkomen dat Biden een van de vijf kiesmannen van Nebraska krijgt. De Democraat kan deze winnen als hij goed scoort in een deel van de staat. Deze ene kiesman kan cruciaal zijn als de uitslag heel spannend wordt.

Duizenden aanhangers trotseerden het koude weer, en de pandemie, om de man te zien die in 2016 nog met een overmacht van zo’n 200 duizend stemmen Nebraska won. Ook het zelfvertrouwen van Trump is deze dagen groot. Hij is ervan overtuigd dat de peilingen, net als in 2016, niet kloppen.

Verder wijst hij voortdurend op de vele aanhangers die op zijn bijeenkomsten afkomen. Dit was vier jaar terug ook een aanwijzing dat een verrassing op handen was. ‘Joe Biden toont geen respect voor jullie door hier geen campagne te voeren’, zo hield de belaagde president de bezoekers in Nebraska voor. ‘Hij is toch nooit hier geweest?’