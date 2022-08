Zelfverklaard seksist Andrew Tate verbannen van Facebook en Instagram: ‘Ik begrijp het heel goed’

Beeld uit een YouTube-filmpje van Andrew Tate. Beeld YouTube

In een video op YouTube noemde Tate zichzelf ‘absoluut een vrouwenhater’. Ook zei hij: ‘Ik ben een realist en als je een realist bent, ben je seksistisch’. In dezelfde video noemde hij vrouwen ‘intrinsiek lui’. Volgens de influencer zou er niet zoiets bestaan als een onafhankelijke vrouw. Ook zei hij dat vrouwen ‘toebehoren’ aan hun vriend of man.

‘Grote verantwoordelijkheid’

Tate reageerde op zijn verbanning via YouTube, waar hij zei begrip te hebben voor de keuze van Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram. ‘Ik begrijp het heel goed, en ik ben ook op geen enkele manier boos. Met veel macht komt nu eenmaal een grote verantwoordelijkheid.’ Dat hij zijn accounts kwijt is, is voor Tate geen groot verlies omdat hij ze naar eigen zeggen toch al niet veel gebruikte.

Verder vertelt Tate dat hij via Instagram zo’n 10 tot 20 duizend doodsbedreigingen per dag kreeg. ‘Instagram ondernam geen actie, ook al maakte ik er melding van. En nu denken ze dat ik het gevaar ben. Ik heb geprobeerd die miljoenen jonge mannen respect bij te brengen. Nu ik weg ben, wie weet wat er van hen zal worden.’

Tate’s uitspraken over vrouwen leidden tot een hoop kritiek, maar ook leverde het hem veel aandacht op op het internet. Op TikTok is de hashtag #AndrewTate inmiddels meer dan 12 miljard keer bekeken, en zijn YouTube-video’s zijn miljoenen keren aangeklikt. Al langer ging de vraag rond wanneer de sociale mediaplatformen zouden ingrijpen. Tate werd eerder al verbannen van Twitter.

Op het moment dat zijn Instagram-account werd verwijderd, had Tate 4,7 miljoen volgers. Volgens Meta heeft Tate de regels overtreden. Hij zou het beleid hebben geschonden ten aanzien van ‘gevaarlijke organisaties en individuen’. Meer liet Meta niet los over de verbanning. Of Google (eigenaar van YouTube) en TikTok ook van plan zijn Tate in de ban te doen, is niet bekend.

Big Brother

In 2016 brak Tate door bij het grote publiek met zijn deelname aan de Britse versie van het realityprogramma Big Brother. Daarvoor won hij vier kampioenschappen als kickbokser, waaronder twee wereldtitels. Hij werd weggestuurd bij het tv-programma nadat een video naar buiten kwam waarin het leek alsof hij zijn ex-vriendin mishandelde. Volgens de Britse krant The Guardian zou hij haar hebben geslagen met een riem. Tate zelf beweerde dat er sprake was van wederzijdse instemming, wat later werd bevestigd door zijn ex.

Kort daarna dook een andere video op, waarin was te zien hoe Tate een vrouw opdroeg de blauwe plekken op haar lichaam te tellen die hij zou hebben veroorzaakt. Ook in dit geval ontkenden Tate en de vrouw in kwestie dat er sprake was van mishandeling.

Een jaar later raakte de influencer opnieuw in opspraak toen hij naar aanleiding van tweets over de Me Too-affaire van de inmiddels veroordeelde filmproducent Harvey Weinstein werd verwijderd van het platform. Tate schreef dat slachtoffers van verkrachting ook hun verantwoordelijkheid moesten nemen voor wat hen was overkomen. De ophef maakte hem alleen maar bekender, en hij werd op diverse plekken uitgenodigd, onder meer bij de podcast van complotdenker Alex Jones.

‘Totale oplichterij’

In maart van dit jaar publiceerde de krant The Mirror een artikel over Tate en zijn broer Tristan, die samen via webcamsites klanten geld zouden aftroggelen. Sitegebruikers zouden met leugens over bijvoorbeeld hoge schulden zijn overgehaald meer geld over te maken. Broer Tristan kwam in het artikel aan het woord en gaf toe dat er sprake was van ‘totale oplichterij’.

Naar verluidt woont Tate op het moment in Roemenië, waar hij naar eigen zeggen makkelijker aanklachten van verkrachting kan ontduiken. Er lopen onderzoeken naar geweldpleging, mensenhandel en verkrachting door Tate. In een video zei hij: ‘Dat is waarschijnlijk 40 procent van de reden (dat hij emigreerde, red.). Ik ben geen verkrachter, maar ik vind het idee dat ik kan doen wat ik wil gewoon fijn. Ik vind het fijn om vrij te zijn’.

Waarom Tate na een jarenlange reeks controverses nu meer aandacht dan ooit tevoren krijgt, is niet helemaal duidelijk. Zijn Instagram-account groeide tussen juni en augustus van 1 tot 4,7 miljoen volgers. Onder meer de kranten The Observer en The Guardian beweren dat het te maken heeft met Tate’s ‘Hustler’s University’, zijn voornaamste bron van inkomsten.

In deze online gemeenschap krijgen gebruikers (voornamelijk jonge mannen) les in crypto-beleggen en dropshipping (online verkopen van producten zonder voorraad), om zo snel veel geld te kunnen verdienen. Gebruikers krijgen geld voor ieder nieuw lid dat ze aanbrengen. Volgens de kranten worden ze aangemoedigd om online Tate’s controverses te verspreiden, om zo nieuwe leden aan te trekken en geld te verdienen.