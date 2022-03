Zelfverklaard eerherstel Marc Overmars is appèl aan voetbalwereld om moreel kompas te tonen

De ergernis was zichtbaar in het hele gezicht. Toen een Vlaamse journalist aan Marc Overmars vroeg of er bij zijn nieuwe aanstelling bij Royal Antwerp FC in de contractbesprekingen is teruggekomen op de reden van zijn vertrek bij Ajax, verstrakte de technisch directeur. ‘Neu, dat is allemaal goed afgerond.’ Zuinig mondje, wegdraaiende ogen, kort antwoord. Zo diep is de minachting voor vrouwen, dat een dader zes weken na bekendmaking van zijn meervoudig seksueel grensoverschrijdend gedrag een vraag hierover kan afwimpelen als onnodige herres. Nieuwe bladzijde graag. Zin in!

Maar afgerond is precies niet hoe je de situatie van Marc Overmars zou kunnen noemen. Niet bij Ajax, waar het onderzoek naar zijn machtsmisbruik nog vol gaande is. En vermoedelijk niet voor de vrouwen aan wie hij zich opdrong. Wat precies is hier goed afgerond? En voor wie?

Zes weken nadat het bestuur van Ajax Overmars ontsloeg, treedt hij nu aan in de directie van de Antwerpse club. Het eerste gesprek werd twee weken na zijn ontslag gevoerd. Van een moreel kompas heeft clubeigenaar Paul Gheysens geen last. Algemeen directeur Sven Jaecques leek even gevoel voor satire te hebben, toen hij verklaarde dat de normen en waarden van Overmars en Royal Antwerp ‘matchen’. Supporterswoordvoerder Dominik Van Landeghem noemde het misbruik ‘een privékwestie’ en waste zijn handen in onschuld: ‘Wij staan hierbuiten en hebben hier geen mening over.’ Ze hadden net zo goed eensgezind kunnen zeggen: vrouwen tellen niet.

De snelle nieuwe topfunctie voor iemand die op zijn vorige werkvloer seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonde en wiens zaak nog niet is afgerond, is een symptoom van het morele failliet van zowel de Vlaamse club als van Marc Overmars zelf.

Royal Antwerp toont zijn ware gezicht: geld telt, vrouwen niet – ook de vrouwen niet in het eigen team, met wie niet over de aanstelling is gesproken.

Marc Overmars sloot eigenhandig de tijd van rekenschap geven af. Hij had deze nieuwe baan kunnen uitstellen, minstens tot het onderzoek bij Ajax is afgerond. Wie ongevraagd foto’s van zijn geslachtsdeel naar collega’s stuurt, heeft een probleem dat waarschijnlijk niet in zes weken genezen is. Hij had zijn eerdere spijtbetuiging geloofwaardig kunnen maken, maar koos het tegenovergestelde.

De voetbalwereld gaat hierin niet vrijuit, en is allerminst machteloos. Al jaren heeft het te maken met ernstig racisme, homofobie, seksisme en wegkijken bij misstanden en corruptie. Het zelfverklaarde eerherstel van Overmars is ook een symbool van de onwil om de rot in het systeem werkelijk aan te pakken. Hoewel een jonge generatie voetbalbestuurders veranderingen wil, is deze ambitie nog niet concreet gemaakt.

Bestuurders kunnen nu hun morele kompas laten zien; zonder openlijke afkeuring geeft de voetbalwereld een goedkeuring. Robert Huygens, de voorzitter van de Vlaamse voetbalbond kan zich uitspreken. Clubs kunnen zich uitspreken en hun directie thuishouden bij wedstrijden tegen Royal Antwerp. Voetballers kunnen zich uitspreken. Er ligt een taak voor iedereen met macht om de diepgewortelde misogynie in de voetbalwereld te veroordelen en er consequenties aan te verbinden.

Ongevraagd dickpics sturen is geen vrouwenprobleem. Misbruik door mannen is een mannenprobleem.