Zelfstandig ondernemer en bevallen tussen 2005 en 2008? U krijgt eindelijk uw vergoeding

De uitbetaling is het slotstuk van een kwestie waarover twaalf jaar is geprocedeerd. Tot 2004 bestond de Waz, de Wet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen. In die wet was de uitkering geregeld voor vrouwelijke zelfstandigen (met en zonder personeel) die zwanger werden. Na het schrappen van de wet gold voor deze doelgroep een overgangsregeling van veertig weken. Wie in de jaren daarna een kind kreeg, moest tijdens het zwangerschapsverlof interen op eigen spaargeld.

Ondernemers kunnen sindsdien zichzelf verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, maar veel zelfstandigen laten dat na. Het CBS meldde vorig jaar dat slechts 20 procent van de bijna 900 duizend zzp’ers een verzekering had tegen ziekte. Dertien jaar geleden was de situatie niet veel anders. Voor veel vrouwen betekende een kind krijgen in die jaren een periode van zo’n zestien weken zonder inkomen. In 2008 kwam de regering tot inkeer en werd een nieuwe regeling opgetuigd voor zwangere zelfstandigen. Sindsdien kunnen zij weer terecht bij het UWV voor hun uitkering.

De circa 20 duizend vrouwen die geld hebben misgelopen, kunnen dat nu alsnog krijgen. Alle vrouwen die tussen mei 2005 en juni 2008 bevielen van een kind, komen in aanmerking voor een bruto uitkering van 5.600 euro. Dat bedrag komt overeen met de gemiddelde uitkering die vrouwelijke ondernemers kregen die in 2016 een kind kregen. Vrouwen kunnen vanaf dinsdag een aanvraag indienen bij het UWV. Ze moeten daarbij hun burgerservicenummer (BSN) verschaffen en dat van hun kind en eventuele partner. Ook moeten ze een omschrijving geven van het werk dat ze deden in het geboortejaar van hun kind.

De vrouwen krijgen het geld per 1 januari 2019 op hun rekening gestort. Ze moeten deze extra inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst. Het bedrag telt op bij het gezinsinkomen en kan invloed hebben op bijvoorbeeld de hoogte van de zorg- en huurtoeslag.

In 2005 begonnen zeven vrouwen samen met vakbond FNV en de stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann een zaak tegen de staat. Hun pleidooi leek in 2011 te stranden bij een uitspraak van de Hoge Raad. De staat had hierin geen zorgplicht, luidde het oordeel. Ook het beroep van de vrouwen op het VN Vrouwenverdrag ging volgens de Hoge Raad niet op.

Vervolgens klopten de vrouwen aan bij het VN-comité voor vrouwenrechten. De VN was het met hen eens: hier was sprake van discriminatie. Toch hield de Amsterdamse rechtbank in 2016 vol dat twee vrouwen geen recht hadden op de uitkering. Een derde vrouw, die een zaak had aangespannen bij de rechtbank Midden-Nederland, kreeg wel gelijk. Vorig najaar bevestigde de Centrale Raad van Beroep die conclusie. In oktober kondigde toenmalig minister Asscher (Sociale Zaken) aan dat de vrouwen worden gecompenseerd.