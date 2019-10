Zelfs Schouten heeft het bij de boeren verbruid

Geert Wilders bij boerenprotest. Beeld ANP

Goedemiddag,

Duizenden boeren trokken op hun tractors naar Den Haag om hun ongenoegen over het kabinetsbeleid kenbaar te maken. En dus verschenen op het Malieveld ook de politieke kopstukken die wilden laten zien dat zij heus naar de agrarische zorgen luisteren.

Elders in Den Haag staat het stadsbestuur op klappen nu twee wethouders, waaronder voormalig PVV-Kamerlid Richard De Mos, worden verdacht van corruptie.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

PROTEST VAN DE DAG

Den Haag heeft het verbruid

Een warm onthaal kreeg Tjeerd de Groot niet, vanmiddag op het Malieveld. Duizenden boeren floten het D66-Kamerlid uit vanwege zijn oproep van enkele weken geleden om de veestapel botweg te halveren. De Groot probeerde het publiek nog wel uit te leggen hoe en waarom, maar de wedstrijd was al gespeeld voor hij was begonnen. In het publiek hield een stel boeren een spandoek omhoog. ‘Het loon van Tjeerd moet worden gehalveerd.’

Aldus verliep het massale boerenprotest, vandaag in Den Haag. Vanuit het hele land kwamen boeren op hun tractors en andere landbouwvoertuigen naar het Malieveld om de politiek eens uit te leggen dat een inkrimping van de veestapel, volgens de commissie-Remkes onvermijdelijk bij de bestrijding van het stikstofprobleem, wat hen betreft onbespreekbaar is.

Na een hectische start van het protest, waarbij dranghekken omver werden gereden, ging het er vrij gemoedelijk aan toe op het Malieveld. Uiteraard kwamen verschillende politici hun steun betuigen. PVV-leider Geert Wilders klom op een tractor om zijn sympathie jegens de boeren uit te spreken en kreeg applaus. Jesse Klaver daarentegen kreeg de behandeling-De Groot: de boeren staken massaal hun middelvingers op naar de GroenLinks-leider. Ook Tunahan Kuzu (Denk) werd wel eens vriendelijker bejegend. Het leek hem weinig te deren. ‘Het is niet de meest natuurlijke achterban van Denk.’

D66-kamerlid Tjeerd de Groot trotseert het boegeroep om toch zijn zegje te doen. pic.twitter.com/jF2XFb1Bmz Marieke v/d Zilver

Ondanks een niet al te warm welkom tijdens het #Boerenprotest, staat @TunahanKuzu pal achter de duizenden #boeren die zich vandaag verzamelden om te demonstreren op het #Malieveld pic.twitter.com/U0OzJLe0Eg DENK

Minister Schouten van Landbouw kon de boeren geruststellen: de veestapel zal onder haar bewind nooit worden gehalveerd. En toch: de boerendochter (zelf haalde ze haar achtergrond op het Malieveld veelvuldig aan) is wel eens populairder geweest op het platteland. ‘U hebt er een puinhoop van gemaakt’, zei Bart Kemp, een van de organisatoren van het protest, tegen haar. ‘Door het gekonkel in Den Haag verliezen we alle levensvreugde.’

NIEUWS VAN DE DAG

Is De Mos corrupt?

Richard de Mos. Beeld Freek van den Bergh

Onrust was er in Den Haag ook in het gemeentehuis, waar de gemeenteraad bijeenkwam om de verdenkingen tegen de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui te bespreken. De twee wethouders van de Groep de Mos worden verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen. Hun werkkamers in het stadhuis en hun woningen zijn vandaag doorzocht. Ook een raadslid van de partij van De Mos, in een vorig leven Tweede Kamerlid namens de PVV, zou betrokken zijn.

Bronnen rond justitie zeggen tegen de Volkskrant dat het onderzoek zich onder meer richt op de financiële banden tussen horeca-ondernemer Atilla Akyol en de Groep De Mos. Akyol, eigenaar van het Haagse Zalencentrum Opera, was vorig jaar lijstduwer van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen en is een gekend donateur van de partij. In zijn zalencentra worden onder meer fundraisers voor de partij gehouden.

Meerdere fracties hebben al langer felle kritiek op de warme banden tussen Akyol en De Mos. Vorige maand sleepte Akyol nog twee van de vijf felbegeerde nachtvergunningen binnen voor zijn zalencentra, waardoor hij en drie andere ondernemers buiten het Haagse centrum ook ’s nachts feesten kunnen organiseren. Burgemeester Krikke van Den Haag heeft de twee wethouders gevraagd hun werk voorlopig neer te leggen, maar een val van haar college lijkt praktisch onafwendbaar.

VERTREK THIEME

Ouwehands Dierenpartij

Esther Ouwehand en Marianne Thieme (Partij voor de Dieren). Beeld ANP

Jarenlang was de rolverdeling helder: Marianne Thieme was het uithangbord van de Partij voor de Dieren. Intussen was Esther Ouwehand (43) hoofd van de binnendienst. Veel zware debatten belandden op haar bordje, ze maakte overuren op het Binnenhof. Aan die rol op de achtergrond komt een einde nu Ouwehand de vertrekkende Thieme vervangt als fractievoorzitter, in ieder geval tot aan de volgende Kamerverkiezingen.

Hoog tijd dus om het grote publiek met Ouwehand bekend te maken, dacht verslaggever Ariejan Korteweg. Hij schreef een profiel over de vertegenwoordiger van de militante kant van de Partij voor de Dieren (en black metalfan). ‘Ze wil niet minder dan de wereld veranderen, en is daarbij niet vies van buitenparlementaire actie.’

EN DAN DIT NOG

Kamer wil MH17-onderzoek naar Oekraïne

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de rol van Oekraïne bij de MH17-ramp nader onderzoeken. CDA en SP dienen samen een motie in die oproept tot een ‘volledig feitenonderzoek’ naar Oekraïne. ‘Time is running out. Geheugens verbleken, data gaan verloren’, licht Chris van Dam (CDA) tegenover RTL Nieuws die wens toe. Minister Blok van Buitenlandse Zaken kan er vanavond meteen op ingaan: dan debatteert de Kamer over MH17.

Geen vervolging voor Volkert-aanroeping

‘Volkert, waar ben je?’, schreef een docent van de Universiteit Utrecht op Facebook na de winst van Forum voor Democratie bij de statenverkiezingen in maart. Partijleider Thierry Baudet deed daarop aangifte, maar het Openbaar Ministerie heeft vandaag besloten om de docent niet te vervolgen voor bedreiging en opruiing. Volgens het OM had de man niet de intentie om Baudet vrees aan te jagen. Daarmee is de zaak afgedaan.

Thierry Baudet. Beeld ANP

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink hier ‘Volkskrant politiek’ aan.