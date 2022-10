Zelfs na de beving ondergaat Wirdum gelaten de slotweek van de enquêtecommissie

Emilie Rutgers kijkt naar getuigenis van Mark Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Dat roept hij al járen, zonder resultaat’, zegt Emilie Rutgers. Verontwaardigd kijkt ze naar de televisie. Mark Rutte, onder wiens premierschap het Groningse gasdossier ontspoorde, wentelt zich in zinsdelen als ‘problemen onder controle krijgen’ en ‘ruimhartig’. Rutgers, hoofdschuddend tegen een decor van weidse landerijen: ‘Het ging van kwaad tot erger. En hij was nergens te bekennen.’

Tijdens de ruim zeventig verhoren door de parlementaire enquêtecommissie leek het de afgelopen zeven weken alsof het epicentrum van het gasdossier in Den Haag lag. Maar de bodem hier, onder Wirdum, corrigeerde vrijdagnacht die misvatting. De cijfers, voorlopig: een kracht van 3,1 en ruim duizend schademeldingen.

‘De vloer golfde’, zegt Rutgers, inmiddels ervaringsdeskundige met gevoel voor nuance. ‘Soms knalt het, soms trilt het, dit begon met gerommel.’

De lucht is grijs tussen Loppersum en Appingedam. In de miezer wappert een Groningse vlag boven de prei. Er wordt geklust, de post bezorgd. De slotweek van de parlementaire enquêtecommissie mag dan de enscenering van een opera-apotheose hebben, waarin alle hoofdrolspelers nog eens ten tonele verschijnen − het dorp is er niet even goed voor gaan zitten.

Scheve gezichten

Zoals de onvrede hier zo vaak verstild was en de vorm koos van gelatenheid. Als Shell-ceo Ben van Beurden donderdagochtend ruim 200 kilometer verderop zegt dat het maatschappelijk draagvlak voor de gaswinning verdween, laat Robert Rabbelier zijn hondje uit op de langgerekte wierde. De verhoren? Een wegwerpgebaar. ‘Mijn vrouw zegt steeds: hou er toch over op. Het maakt je moedeloos, het beheerst je leven.’

Ook hij schrok zaterdagochtend vroeg wakker. Het gerommel, het kraken van de balken, een hemelse vloek afgekort in drie letters.

Rabbelier ziet hoe de bevingen niet alleen scheuren in de huizen, maar ook in de gemeenschap achterlaten. Zes huurhuizen aan het Kerkepad zijn voor tonnen versterkt − ‘waanzin’. En terwijl er in het buurtje rond het restaurant een plukje huizen al deftig verspijkerd is, wachten anderen nog. ‘Natuurlijk geeft dat scheve gezichten.’

Soms ziet hij het even aan, de verhoren. Maar verdragen? ‘Het is huichelarij, een grote leugen. Ik hoor wat ik al wist: het geld regeert. NAM wil niet betalen voor het versterken van huizen omdat de bevingen zouden zijn afgenomen? Dat is gewoon niet waar.’

De seismische activiteit neemt sinds de gaskraan nagenoeg dichtgedraaid is wel degelijk af (al overtreft die modelschattingen). Maar in Wirdum wint gevoel het van statistiek − de beving van zaterdagochtend trilt nog na. De gaskraan dicht, zoals staatssecretaris Vijlbrief hier maandag in het dorpshuis nog eens beloofde? Rabbelier: ‘Ik moet het nog zien.’

Glibberig

Emilie Rutgers (69) volgt de verhoren wel op de voet. ‘Groepstherapie? Ik geloof toch wel in het belang van waarheidsvinding. Al hoor ik weinig nieuws.’ Het lijkt haar eigen situatie wel. Het tochtige huurhuis werd al in juni 2019 geïnspecteerd. ‘Maar ik heb geen idee wat me te wachten staat.’

Ze vindt hem zenuwachtig, de premier, die driftig bladert in de dossiermap voor hem op het getuigenbankje. ‘Hij heeft zijn huiswerk goed gedaan.’ Haar handen imiteren een vis. ‘Zo glibberig, allemaal ingestudeerd.’

Misschien is het goed dat de rest van Nederland eens hoort hoezeer Groningen belazerd is, zegt buurman Erik, een paar huizen verderop. Maar bij hem staat de tv niet meer aan. ‘Dat afschuiven van verantwoordelijkheid: ik kan het niet meer aan zien. Ze hadden allemaal zogenaamd de beste bedoelingen. Maar als het spannend wordt, laat hun geheugen hen in de steek.’

Complimenten heeft hij voor Vijlbrief, die ondanks nationale en internationale druk voet bij stuk houdt op weg naar nul. ‘Maar dan zul je zien dat uitgerekend hij geofferd wordt.’ Cynisch stemt het hem. ‘Het gaat allemaal toch niets veranderen. Wij schieten er niks mee op.’

Volgend jaar dicht

Vorige week was er nog een vergadering van de woningstichting. De gaskraan gaat waarschijnlijk volgend jaar definitief dicht, in datzelfde jaar wordt als het goed is begonnen met het versterken van zijn rijtje. Dat kan tot 2026 duren. ‘Het is nog niet voorbij. En daar zit ik echt niet op te wachten.’

Voor Rutgers leidt het verhoor van Rutte niet tot nieuwe inzichten. ‘Staatskas!’ sist ze, als de premier erkent dat financiën ‘altijd een rol’ hebben gespeeld. ‘Het ging altijd om geld. Zij wonen hier niet.’

En dat hij opbiecht dat hij pas in 2018 doorhad dat de gaswinning in 2013 ‘bizar hoog’ was − ondanks een dwingend advies van de toezichthouder? ‘Pfff, vijf jaar later, ongelooflijk! Vind je het gek, dat veel mensen hier geen vertrouwen meer hebben in de politiek?’