Zelfs minimaal bron- en contactonderzoek lukt GGD’s nauwelijks nog

Een man bij een testlocatie in Utrecht. Beeld Getty

‘We vrezen dat we zo’n gesprek met deze besmettingscijfers niet langer meer met iedereen kunnen voeren als de cijfers zo blijven stijgen’, zegt woordvoerder Sonja Kloppenburg van koepelorganisatie GGD GHOR.

De afgelopen weken schaalden veel GGD’s hun bron- en contactonderzoek al af. Ze hadden niet genoeg onderzoekers paraat om nog van alle besmette personen hun nauwe contacten in kaart te brengen en na te bellen. Er kwam een uitgeklede, zogeheten ‘risicogestuurde’, werkwijze: de GGD’s belden nog wel alle besmette personen, ook om hen te vragen naar hun nauwe contacten, maar belden niet meer zelf al die contacten.

De GGD-medewerker beoordeelde in dat index-gesprek, dat ongeveer een uur duurt, wie mondig genoeg was om zelf zijn nauwe contacten te bellen met de vraag om in quarantaine te gaan. Van degenen van wie de GGD dacht dat zij daartoe niet niet staat zouden zijn, bleef de GGD dat doen. Maar toen het aantal besmettingen bleef oplopen, bleek ook die werkwijze niet houdbaar.

Sommige GGD’s laten sinds vorige week al het callcenter ook de besmette personen bellen, om hen de uitslag door te geven – voorheen gaf het callcenter alleen de negatieve testuitslagen door. Dit omdat het soms wel dagen kan duren voordat de GGD-medewerkers aan het index-gesprek toekomen.

Maar nu is het punt gekomen dat het ons niet meer gaat lukken met elke besmette persoon uitgebreid te spreken, zegt GGD-woordvoerder Kloppenburg. ‘Met pijn in ons hart constateren we dat. Wij willen het liefst met alle besmette personen dat gesprek blijven voeren.’

De GGD’s zijn nu berekend op 1.500 bron- en contactonderzoeken per dag, het werkelijke aantal besmettingen bedraagt ruim het viervoudige. Bij zulke hoge besmettingscijfers is bron- en contactonderzoek bovendien dweilen met de kraan open, menen deskundigen. Kloppenburg: ‘Er is geen bovengrens gesteld waarboven de GGD’s niet langer nog bron- en contactonderzoek uitvoeren. Maar het houdt ergens op bij zulke aantallen.’

Ondertussen zijn de GGD’s druk met het opschalen van hun afnamecapaciteit van coronatests. Afgelopen week zijn 40 duizend tests per dag afgenomen, in de loop van deze week moeten dat er 50 duizend zijn. De bedoeling is dat dan ook de wachttijd op een coronatest dan korter wordt.