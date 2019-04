Zelfs met Ronaldo kan Juventus hun meest begeerde prijs niet winnen

Ajax’ Hakim Ziyech in actie tijdens de kwartfinale van de Champions League. Beeld EPA

De Champions League is met recht een obsessie te noemen voor het voetbalminnende gedeelte van de Noord-Italiaanse stad. De laatste keer dat de beste club van Italië de allerbelangrijkste prijs ter wereld won, was 23 jaar geleden. Sindsdien verloor Juve maar liefst vijf finales. ‘Ik hoop dat ik Juventus de Champions League kan bezorgen’, zei vijfvoudig Champions-Leaguewinnaar Cristiano Ronaldo toen hij afgelopen zomer in Turijn werd gepresenteerd. ‘Dat is een van mijn grote doelen dit seizoen.’

Maar de CL-obsessie van Juventus duurt ook na gisteravond gewoon voort, aldus de vele bittere analyses na de verloren kwartfinale tegen Ajax. ‘Het helpt niets om de beste speler van de wereld te kopen als hij vervolgens de enige is die scoort’, schreef de belangrijkste sportkrant van Italië, La Gazzetta dello Sport. Juventus werd volgens de krant volledig onder de voet gelopen door een fris, jeugdig Ajax dat de wedstrijd na de 1-2 op slot had kunnen gooien. ‘Maar zo opereren deze jochies niet. Zij willen het publiek vermaken en spelen. Cynisme is meer iets dat hoort bij volwassenheid.’

Italië is normaal gesproken geen land waarin de jeugd floreert. Tweederde van de jongeren woont nog bij zijn ouders en in het zuiden is er een jeugdwerkloosheid van rond de 55 procent. Tel daarbij op dat er in de politiek nog altijd plaats is voor de 82-jarige Silvio Berlusconi en dat er recent een 62-jarige Romeinse beviel van haar eerste kind en je weet: Italië is een land gemaakt voor ouderen. Zelfs de geschiedenis is er ouder dan elders in de wereld.

Die instelling vertaalt zich naar het Italiaanse voetbal, waar ouderdom eerder een deugd is dan een handicap. AC Milan was het oudste team dat ooit de Champions League won, Roma-superster Francesco Totti nam pas na zijn 40ste afscheid en de Italiaanse recordkampioen Juventus heeft als bijnaam nota bene de ‘Oude Dame’.

De verrassing was dus groot toen, op een dinsdagavond in april, er opeens elf jonge mannen uit Amsterdam op bezoek kwamen in Turijn: Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek bleken la meglio gioventù – het beste van de jeugd. Ze waren veel sterker dan die gearriveerde wereldsterren op leeftijd. ‘Einde race’, kopte La Gazzetta woensdag groot op haar voorpagina. ‘Juve krijgt les van baby-Ajax.’

‘Na rust trokken de kinderen van Ten Hag hun met modder besmeurde spijkerbroeken aan en speelden ze buiten op een manier waar zelfs Peppa Pig jaloers van zou worden’, schreef de sportkrant. ‘De kleinkinderen van Cruijff hebben Juventus weggevaagd. Ze gaan verdiend naar de halve finale.’