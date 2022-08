Zelfs in zijn eigen kring werd Al-Zawahiri, met zijn belerend zwaaiende wijsvinger, als stekelig en pedant omschreven

Still van een video waarin Ayman al-Zawahiri de gedode Al Qaida-leider Osama bin Laden eert. Beeld AFP

‘Het is de plicht voor elke moslim, waar ook ter wereld, om Amerikanen en hun bondgenoten te vermoorden.’ Ayman al-Zawahiri, de opvolger en rechterhand van Al Qaida-leider Osama bin Laden, schreef deze woorden in 1998. Drie jaar later volgde de aanslag op het World Trade Center in New York, die bijna 3 duizend burgers het leven kostte.

De 71-jarige Al-Zawahiri, die dit weekend in de Afghaanse hoofdstad Kabul met een gerichte Amerikaanse droneaanval werd gedood, was de architect van de aanslagen op 11 september in 2001, waarmee de westerse wereld genadeloos geconfronteerd werd met radicaal-islamitische terreur op eigen bodem. Al-Zawahiri had toen al een imposant trackrecord als terrorist opgebouwd elders in de wereld. Zo was hij onder meer verantwoordelijk voor de aanslagen op Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998, die meer dan 200 mensen het leven kostten, en de aanslag op toeristen in het Egyptische Luxor in 1997, met 62 doden tot gevolg.

Zaadjes voor radicalisering

De Egyptische Al-Zawahiri groeide op in een gegoed milieu in een buitenwijk van Caïro. Zijn vader was hoogleraar farmacie en zijn grootvader was een zeer vooraanstaand imam aan de belangrijke Al-Azhar-universiteit in Caïro. Al-Zawahiri werd al jong gegrepen door de radicale islam. Hij werd onder meer geïnspireerd door de bekende filosoof en dichter Sayyid Qutb, die gezien wordt als de grondlegger van de radicale politieke islam. Hij raakte als onopvallende en leergierige jonge man overtuigd van diens ideologie moslims te ‘bevrijden’ van het westerse imperialisme en de ‘ontrouwe’ Arabische regimes te vervangen door een staat waarin de ware islamitische leer zou worden toegepast.

Al-Zawahiri sloot zich op 14-jarige leeftijd aan bij de Moslimbroederschap. De executie van Qutb in 1966 door de Egyptische autoriteiten gaf hem op 15-jarige leeftijd het laatste duwtje richting de jihad: hij richtte een radicale ondergrondse beweging op, die later uitgroeide tot de Egyptische Islamitische Jihad. Ook voltooide hij als ijverige student zijn studie medicijnen en vestigde zich als chirurg in een door de Moslimbroederschap gefinancierde kliniek in Caïro. In 1980 werd hij uitgenodigd om te komen werken in een kliniek van het Rode Kruis in Peshawar in Pakistan, waar mujahedin-strijders werden verpleegd die in Afghanistan vochten tegen de Russische bezetters.

In die tijd ontmoette hij voor het eerst de charismatische Osama bin Laden, wiens latere lijfarts en strategisch mastermind hij werd. Bin Laden zou enorm tegen Al-Zawahiri hebben opgekeken, schrijven diverse media. ‘Aymen was het brein voor het lichaam van Bin Laden’, zo omschreef Montassar al-Zayat, een Egyptische advocaat die hem kende, de relatie tegen de Arabische nieuwszender Al Jazeera.

Heilige oorlog

Al-Zawahiri werd eind 1981 in Egypte gearresteerd en drie jaar vastgezet wegens betrokkenheid bij de moord op de voormalige Egyptische president Anwar al-Sadat. Sadat werd door radicale moslims zoals al-Zawahiri gehaat wegens de nauwe banden die hij onderhield met Israël, maar de Egyptische aanklagers konden niet bewijzen dat Al-Zawahiri achter de aanslag zat, waarop hij werd vrijgelaten. Na zijn gevangenisstraf, waar hij ernstig zou zijn gemarteld en verder geradicaliseerd, keerde hij terug naar Afghanistan en vestigde zich later met Bin Laden in Soedan, waar hij zich bekwaamde in het rekruteren van jonge jihadisten en het werven van fondsen voor de ‘heilige oorlog’.

Zo zou hij in 1993 nog onder een valse naam naar de VS zijn gereisd om bij Californische moskeeën geld in te zamelen voor Afghaanse kinderen die door Sovjet-mijnen zijn verminkt. In 1999 schreef de Britse krant The Guardian in een stuk met de titel ‘De Frankenstein die de CIA heeft gecreëerd’ dat Al-Zawahiri direct had geprofiteerd van Amerikaanse fondsen om buitenlandse jihadstrijders op te leiden. De CIA zou tussen 1985 en 1992 een half miljard dollar hebben uitgegeven aan trainingskampen waar uiteindelijk zo'n 15 duizend buitenlandse strijders zijn opgeleid om in Afghanistan tegen de Russen te vechten, maar die zich later tegen de ‘ongelovige en imperialistische‘ Amerikanen keerden.

Persoonlijke leven

Van zijn persoonlijke leven is weinig meer bekend dan dat hij vier keer is getrouwd. Zijn eerste vrouw, met wie hij zes kinderen had, kwam in december 2001 om bij een Amerikaanse droneaanslag in het Afghaanse Kandahar. Hij was toen al samen met Bin Laden ondergedoken omdat er een prijs van 25 miljoen dollar op hun hoofd was gezet, wegens hun rol in de aanslagen van 11 september.

Na de dood van Bin Laden in 2011 was Al-Zawahiri zijn gedoodverfde opvolger, maar hij miste diens charisma en zachtmoedige overtuigingskracht. ‘De jihad tegen Amerika stopt niet met de dood van een commandant of leider’, zo waarschuwde Al-Zawahiri drie maanden na Bin Ladens dood. Met zijn video-toespraken, waar hij met zijn typerend dikke brillenglazen, volle grijze baard en kenmerkende bult op het voorhoofd met belerend zwaaiende wijsvinger hel en verdoemenis predikte, maakte hij weinig vrienden. Ook in eigen kring werd hij als stekelig en pedant omschreven, zo schrijft The Guardian.

De Arabische Lente van 2011, waarin een reeks dictators door volksopstanden van de troon werd gestoten, was als een klap in het gezicht voor Al Qaida. ‘Hiermee werd duidelijk dat de jihad niet de enige manier was om af te komen van Arabische autocraten’, aldus The Guardian in een analyse. Al-Zawahiri probeerde invloed terug te winnen door samen te werken met de radicaal-islamitische bewegingen die de opstand in Syrië en Irak hadden gekaapt, maar die distantiëren zich van het voormalige Al Qaida-hoofdkwartier of gingen op in het veel extremere Islamitische Staat (IS). In zijn laatste jaren was Al-Zawahiri vrij onzichtbaar. Hij zou ernstig ziek zijn, totdat hij onlangs weer werd gesignaleerd op een balkon van een huis in de voormalige diplomatenwijk van Kabul. Op dat balkon werd hij afgelopen weekend getroffen door een drone, terwijl zijn gezin binnen was en de aanslag overleefde.