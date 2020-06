Zelfs haar eigen GroenLinks schiet Halsema niet te hulp. ‘Hier is iets goed misgegaan’

Burgemeester Femke Halsema in gesprek met actrice Nazmiye Oral en andere demonstranten tijdens het protest op de Dam. Beeld ANP

‘Zo ziet anarchie er dus uit’, meent Wilders. ‘Halsema laat vijfduizend van haar linkse vriendjes zij-aan-zij leuzen schreeuwen op de Dam. Ze heeft lak aan de anderhalvemeterregel die het kabinet aan Nederland heeft opgelegd. Net zoals ze eerder lak had aan het boerkaverbod. We hebben het over een linkse activist verkleed als burgemeester.’

Partijen als Forum voor Democratie en het CDA tonen zich al even ontzet over ‘het echec’ in de hoofdstad. Hoe kan van Nederland gevraagd worden om 1,5 meter afstand te houden als er bij zo’n demonstratie niet wordt gehandhaafd? VVD-Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius sluit zich volmondig aan bij Wilders’ boosheid (‘ik heb ook met stijgende woede en verbazing gekeken naar de gebeurtenis op de Dam’) en eerder heeft haar fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zijn afkeer al geuit.

Halsema is daar in de talkshow Op1 maandagavond nog ontstemd over. Volgens de GroenLinksbestuurder stond ze voor voldongen feiten omdat het aantal demonstranten veel groter bleek dan vooraf ingecalculeerd. ‘Ik mag van de heer Dijkhoff dan verwachten dat hij mij dan niet in de kou zet.’

Beeld ANP

Kritiek uit eigen gelederen

Toch komt de kritiek dit keer niet alleen uit de rechterhoek. Zelfs haar eigen partij schiet haar niet te hulp. GroenLinksleider Jesse Klaver loopt al voor het Vragenuurtje alle camera's langs om te vertellen dat het ‘gewoon verkeerd’ is wat er in Amsterdam is gebeurd. ‘Er is iets goed misgegaan. Er waren te veel mensen op een te kleine ruimte. Dat had niet moeten gebeuren.’ Of burgemeester Halsema anders had moeten handelen? Klaver: ‘Dat kan ik niet beoordelen. Dat is aan de Amsterdamse gemeenteraad.’

Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus zit ook op die lijn. Tijdens zijn beantwoording wijst de CDA-bewindspersoon er steeds weer op dat de Tweede Kamer weinig te zeggen heeft over de gang van zaken. ‘Ik ben wat bedremmeld om het te zeggen in dit huis, maar de burgemeester zal verantwoording afleggen in de gemeenteraad van Amsterdam.’

Toch keert een deel van de Kamer zich ook tegen Grapperhaus. De minister blijkt maandag tijdens een duinwandeling te zijn gebeld door Halsema. Hij kreeg te horen dat ‘de emoties hoog opliepen’ en dat uit angst voor een clash tussen politie en demonstranten was besloten om het protest niet te ontbinden. Grapperhaus toonde daar toen ‘alle begrip’ voor.

Heeft de CDA’er daarmee het optreden van Halsema ‘goedgekeurd’? Grapperhaus wil dat ‘misverstand’ snel wegnemen. ‘Ik ben helemaal niet betrokken geweest bij de gang van zaken.’

Zo weet Halsema genoeg: op steun vanuit Den Haag hoeft ze niet te rekenen.