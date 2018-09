Zelfs Duitse pop queen Helene Fischer spreekt zich uit over Chemnitz

Helene Fischer, de Duitse koningin van schlagerpop, heeft zich uitgesproken tegen vreemdelingenhaat, op Facebook en tijdens haar concert in Berlijn op dinsdagavond. Dat deed ze naar aanleiding van de gebeurtenissen in de stad Chemnitz, waar een man om het leven kwam na een steekpartij met twee vluchtelingen. Daarna trokken groepen extreemrechtse mannen door de stad die Hitlergroeten brachten en scheldend achter mensen aanrenden van wie ze op grond van hun uiterlijk dachten dat het buitenlanders waren.

Helene Fischer tijdens een tv show. Foto WireImage

‘We mogen niet wegkijken van wat er op dit moment in ons land gebeurt’, schreef Fischer op haar door miljoenen mensen gevolgde Facebookaccount, ‘maar we kunnen gelukkig tegelijkertijd zien hoe groot de saamhorigheid is, en daar kunnen we trots op zijn. Muziek is een teken van verbondenheid en de liefde wint altijd.’

Fischers statement lijkt niet veel bijzonders, nu de kwestie-Chemnitz heel Duitsland splijt en er zelfs binnen de regering wordt getwist over de duiding van de gebeurtenissen in de Saksische stad. Bovendien zijn de bewoordingen van de zangeres erg algemeen.

Toch is het een unicum. Want Helene Fischer, een commerciële topattractie die met haar glitterende entourage van acrobaten van de ene naar de andere uitverkochte evenementenhal reist, heeft in haar loopbaan nog nooit eerder commentaar gegeven op de politieke actualiteit.

Thuishaven van de zwijgende meerderheid

Velen zien daarin zelfs de kern van Fischers strategie. Waar het in de Duitse mainstream popwereld het gebruikelijk is een links wereldbeeld te laten doorschemeren, geldt Fischer als volstrekt ‘unpolitisch’. Ze geldt als muzikale thuishaven van de zwijgende meerderheid.

Dat zelfs Helene Fischer zich uitspreekt, laat zien hoe hoog de spanning is opgelopen over de gebeurtenissen in Chemnitz en de politieke duiding ervan in Duitsland. Al is het de vraag of ze het helemaal uit eigen beweging doet. Vorige week maandag, tijdens het door 65 duizend mensen bezochte concert ‘Wij zijn met meer’ in Chemnitz, spraken meerdere deelnemende artiesten kritisch over Fischers zwijgen. De strekking: ons publiek is sowieso al tegen extreem-rechts, het zou pas echt helpen als iemand als Helene Fischer eindelijk eens kleur bekent.

Uiteindelijk richtte de Berlijnse streetartkunstenaar Barbara, een soort links-activistisch achternichtje van onze Loesje, een openbare oproep aan Fischer. Half spottend en met een parodie op het informele taalgebruik dat Fischer in haar Facebook-communicatie gebruikt (‘Ik zou het echt een supergoed idee vinden, als je in je overvolle agenda een gaatje vindt voor een concert…’), maar met een serieuze ondertoon: ‘de verdediging van een vrije en open samenleving heeft je nodig.’

De schlagerkoningin lijkt voor de publieke druk gezwicht te zijn. Imagobewust als ze is, refereerde ze tijdens haar concert wel aan de bijzonderheid van dat moment. ‘Ik volg de media natuurlijk ook’, zei Fischer dinsdag in Berlijn. ‘En ik geef nooit politieke statements af, want mijn taal is de muziek. Maar vanavond geven we een signaal af, verhef samen met mij uw stem, tegen geweld en tegen vreemdelingenhaat.