Zelfs de Britten verbazen zich over Bloks ‘Brexitbeest’: ‘Is he spanking him?’

Wie rechts op de foto staat, valt moeilijker te omschrijven. Brexitmonster, Brexitwuppie, Brexitmuppet en Brexitbeest zijn de namen die op sociale media circuleren. Het wezen speelt vanaf donderdag de hoofdrol in een Nederlandse overheidscampagne die bedrijven moet voorbereiden op de gevolgen van de Brexit. Met de slogan: ‘Zorg dat de Brexit jou niet in de weg zit… of ligt.’

De BBC heeft de campagne inmiddels ook opgepikt en vond het nodig om te verduidelijken wie wie was in het fotobijschrift: "Dutch Foreign Minister Stef Blok (L) poses with an invasive Brexit monster" https://t.co/GpsPOQdF0j Suse van Kleef

De Monty Pythonachtige scene in Bloks ‘Ministry of Furry Affairs’ – verspreid via het Twitteraccount van Nederlands hoogste diplomaat – heeft in elk geval nieuwe aandacht gegenereerd voor de campagne, die overigens al weken loopt. Donderdag stond ook een paginagrote advertentie in Het Financieele Dagblad. Op die foto wurmt het blauwe Brexitmonster zich achter het bureau van een vertwijfelde zakenvrouw. In de begeleidende tekst worden ondernemers opgeroepen via de ‘Brexit Impact Scan’ te checken of ze klaar zijn voor een harde Brexit, als die onverhoopt eind maart plaatsvindt. De komende dagen en weken zullen meer advertenties volgen.

Vragen roept de campagne ook meteen op. Allereerst over het typetje dat zich op het bureau van de minister heeft gevleid. Wat moet dat voorstellen? Een verdwaalde Britse toerist na een uit de hand gelopen vrijgezellenfeestje, zoals de satirische site De Speld weet te melden? Bloks woordvoerder wil geen uitsluitsel geven. ‘Ik heb al heel veel interpretaties gezien. Brexitmonster, de baby van Supergrover en Pino… Ik ga die interpretatie niet geven. De blauwe Brexit is vandaag voor het eerst naar buitengekomen en de minister heeft er via Twitter wat extra aandacht aan willen geven. Het gaat erom: valt het op? En ja, dat is gelukt.’

Just the Dutch foreign minister Stef Blok posing with a Brexit muppet... https://t.co/tppVmY44O1 Joe Barnes

Reacties uit het buitenland

Ook in het buitenland is de foto van Blok niet onopgemerkt gebleven. ‘Is he spanking him?’, vraagt een journalist van The Wall Street Journal zich bezorgd af als ze de foto onder ogen krijgt. Een journalist van de Britse tabloid The Daily Express reageert met stiff upper lip: ‘Gewoon de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, die poseert met een Brexit Muppet.’ De foto is in elk geval goed voor Bloks naamsbekendheid. Geen overbodige luxe: in oktober werd hij door de BBC nog aangezien voor de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken.

Oeps. De #BBC ziet minister Blok per ongeluk als minister van #Zweden. VIDEO: pic.twitter.com/Eky7YnQjlm Fons Lambie

Wie precies de bedenker is van het blauwe monster blijft enigszins onduidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft reclamebureau The Odd Shop uit Amsterdam ingeschakeld voor de campagne. Directeur Oscar Hamming wil niets kwijt over het creatieve proces waaruit het blauwe knuffelmonster is ontstaan. ‘Dat laat ik liever bij de rijksoverheid.’

Werkgeversorganisatie VNO/NCW, eveneens nauw betrokken bij de voorlichtingscampagne, is in geen geval verantwoordelijk. ‘Dat harige beest is het pakkie-an van de overheid’, zegt een woordvoerder. ‘We hebben er verder niet zo’n mening over, maar alles wat helpt om ondernemers te bereiken, is winst.’

Blok en zijn monster hebben wel wat losgemaakt meldt het ministerie. In de uren daarna wordt de Brexit Impact Scan zestienhonderd keer uitgevoerd.