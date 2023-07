Zelfs de Amerikaanse defensiebegroting is een wapen in de cultuuroorlog die in het land woedt

Kevin McCarthy, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, spreekt de pers toe na de goedkeuring van de defensiebegroting. Washington DC, 14 juli 2023. Beeld Anna Moneymaker / Getty

In het wetsontwerp voor de jaarlijkse defensiebegroting dat afgelopen vrijdag werd aangenomen door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, staan veel voorstellen die niets te maken hebben met de verdediging van het land.

Zo gaat het over de beperking van de toegang tot abortus voor militairen, en over een verbod op transgenderzorg in het leger en op trainingen over het thema diversiteit. Ook mag het Amerikaanse leger geen boeken meer aankopen over ‘genderideologie.’ Al deze maatregelen zijn afkomstig uit de koker van radicale Republikeinen die de defensiebegroting hebben aangegrepen als veldslag in hun cultuuroorlog tegen progressief Amerika.

Over de auteur

Sterre Lindhout schrijft voor de Volkskrant over Noord- en Zuid-Amerika. Ook volgt ze de ontwikkelingen op het gebied van globalisering en wereldhandel. Hiervoor was ze correspondent Duitsland.

Normaal gesproken is de stemming over de militaire begroting in het Congres een routineuze aangelegenheid, omdat beide partijen de ongeschreven regel gehoorzamen dat politieke meningsverschillen ondergeschikt zijn aan de nationale veiligheid. Dat het dit jaar anders is, is tekenend voor de polarisatie binnen de Amerikaanse volksvertegenwoordiging en het geringe draagvlak voor gezamenlijke oplossingen.

Radicale Republikeinen

De belangrijkste punten in de huidige begroting, ter waarde van 886 miljard dollar, zijn een loonsverhoging van 5,2 procent voor alle militairen en budget voor de aanschaf van nieuw materieel om beter opgewassen te zijn tegen de dreiging van China en Rusland. Ook zijn er plannen voor de aanstelling van een coördinator voor de Amerikaanse militaire steun aan Oekraïne. Over al deze zaken zijn beide partijen het eens.

Maar vanwege de Republikeinse amendementen stemde bijna de gehele Democratische fractie in het Huis van Afgevaardigden tegen het wetsvoorstel. De Republikeinen stemden bijna unaniem voor (op vier afgevaardigden na, die vonden dat de amendementen niet ver genoeg gingen). Het voorstel werd aangenomen met 219 stemmen voor en 210 tegen. Daarmee is de defensiebegroting het eerste succes van de zogenoemde Freedom Caucus, een groep radicale Republikeinen binnen het Huis van Afgevaardigden, sinds hun partij bij de tussentijdse verkiezingen in november vorig jaar de meerderheid behaalde.

‘Dit is een enorme overwinning’, zei Scott Perry, een Republikein uit Pennsylvania die geldt als de officieuze leider van de Freedom Caucus. Zijn collega Clay Higgins zei trots tegen The New York Times dat ze erin geslaagd zijn ‘het zwaartepunt van de Republikeinse conferentie naar rechts te verschuiven’.

Patstelling

‘Deze wetgeving zal nooit op het bureau van de president terechtkomen’, zei Jake Sullivan, de nationaal veiligheidsofficier van Joe Biden, dit weekend in een interview met CNN. En daarin heeft hij waarschijnlijk gelijk. Want het wetsontwerp gaat nu naar de Senaat, waar de Democraten in de meerderheid zijn.

Volgens bronnen in verschillende Amerikaanse media werkt de Senaat hard aan een eigen versie van de begroting, zonder de radicale amendementen. Omdat de politieke verhoudingen in de Senaat omgekeerd zijn én omdat het aantal gematigde Republikeinen er groter is dan in het Huis van Afgevaardigden, is de verwachting dat de Senaatsversie van de begroting met een ruimere meerderheid zal worden aangenomen.

Dat geeft de Senaat een voordeel in de patstelling die vervolgens ontstaat omdat er twee begrotingsvoorstellen circuleren. Doordat de Senaat sowieso de meest gezaghebbende is van de twee kamers van het Congres, verwachten analisten in Amerikaanse media dat die aan het langste eind zal trekken.

En toch is dit meer dan een verder gevolgloze publiciteitsstunt van een paar radicale Republikeinen. De Democraten vrezen dat de Republikeinen de tactiek van het ideologisch laden van wetsvoorstellen ook zullen inzetten bij de onderhandelingen over de federale begroting dit najaar, en bij belangrijke wetsvoorstellen in de resterende zestien maanden tot de volgende Amerikaanse verkiezingen.

Gegijzeld

Interessant in het debat over de defensiebegroting is vooral de rol van de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy. Over hem is na de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar vaak gezegd dat hij wordt gegijzeld door de radicaalste volksvertegenwoordigers, omdat de Republikeinen zonder hun steun de meerderheid in het Huis verliezen.

Maar als McCarthy al een gegijzelde is dezer dagen, dan een ogenschijnlijk een tevreden gegijzelde. In een persconferentie verdedigde hij de huidige defensiebegroting met verve. Hij stelde dat de Republikeinen ‘precies datgene hebben gedaan wat ze de belastingbetaler hadden beloofd’ door de begroting in te zetten tegen ‘wokisme met belastinggeld’. Op Twitter deed hij er nog een schepje bovenop: ‘We laten onze troepen niet trainen door Disneyland.’

Dat McCarthy zijn radicaalste partijgenoten geen strobreed in de weg legt, blijkt ook uit het feit dat hij alvast Marjorie Taylor Greene, de Republikeinse rechtsbuiten uit Georgia, aanwees als lid van de afvaardiging die straks moet onderhandelen met de Senaat over de versie van de defensiebegroting die uiteindelijk wettelijk van kracht wordt.