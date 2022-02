Huizen in Sindhupalchok, Nepal zijn deels bedolven onder een modderstroom, nadat de Melamchi-rivier buiten zijn oevers trad in juni 2021. Beeld Navesh Chitrakar / Reuters

Flip Wester (54) is onderzoeker watermanagement bij het Internationale Centrum voor Geïntegreerde Bergontwikkeling (ICIMOD) in Kathmandu, Nepal. Hij schreef mee aan de inleiding en aan het hoofdstuk over bergen.

Wat is volgens u de belangrijkste boodschap van dit rapport?

‘Dit rapport laat, nog duidelijker dan het vorige uit 2014, zien hoe groot de impact van klimaatverandering is. Op dit moment is de wereld 1,1 graad opgewarmd door toedoen van de mens. Daarvan zijn de effecten wereldwijd te zien, ook al hebben we ons de afgelopen 15 of 20 jaar echt wel geprobeerd aan te passen. Als de opwarming doorgaat, worden de gevolgen alleen maar groter.

‘In 2014, toen het vorige rapport verscheen, dachten we: bij 2 graden opwarming, en zeker bij 1,5 graad, lukt het ons wel om ons aan te passen. Maar tijdens het schrijven van dit rapport groeide onder de 270 wetenschappers die eraan meewerkten een collectief besef: 1,5 graad opwarming is al heel ingrijpend. En dus willen we met dit rapport zeggen: wereld, let op. Zelfs 1,5 graad opwarming is eigenlijk al te veel.’

Berggebieden worden, samen met kleine eilanden, expliciet genoemd als kwetsbare gebieden. Wat maakt mensen in de bergen zo kwetsbaar voor klimaatverandering?

‘Er is altijd veel aandacht voor zeespiegelstijging, maar je moet bedenken: 800 miljoen mensen leven in laaggelegen gebieden, terwijl 1,3 miljard mensen in bergachtige regio's wonen. De verwachting is dat daar veel meer rampen zullen voorkomen. Landverschuivingen en overstromingen kunnen heel ingrijpend worden. Ik zag dat hier in Nepal: vorig jaar kwam er een gigantische modderstroom naar beneden in een vallei niet ver van Kathmandu. Dat is echt nieuw, ze hadden het hier nog nooit meegemaakt. Die heeft 3 of 4 meter aarde in het dal neergelegd. Aan zoiets kun je je bijna niet aanpassen.’

U woont al negen jaar in Kathmandu. Ziet u dat Nepal meer moeite heeft zich aan te passen aan klimaatverandering dan een rijk land als Zwitserland?

‘Ja. Nepal heeft minder geld, en dus loopt het land eerder tegen ‘zachte limieten’ aan, als het gaat om klimaataanpassing. Toch is dit een onderwerp waar we als auteurs veel over hebben gediscussieerd. Om bij Nepal te blijven: ik zie dat de mensen hier meer flexibiliteit hebben dan in een land als Zwitserland, waar ze toch wat meer rigide zijn. Hier maken mensen huizen van eenvoudige middelen, in Zwitserland zijn de huizen veel mooier. Als die worden verwoest, is het veel lastiger ze weer op te bouwen. Op dit moment is de teneur nogal dat arme mensen het meest te lijden hebben onder klimaatverandering, maar dit is volgens mij een onderwerp waarnaar meer onderzoek nodig is. Klimaatverandering is niet alleen iets van arme mensen. Het gaat ons allemaal raken.’

Ligt de nadruk in dit klimaatrapport niet te veel op risico’s? Er zullen toch ook mensen profiteren van klimaatverandering?

‘Niet voor zover wij hebben gevonden in de wetenschappelijke literatuur. Natuurlijk heeft klimaatverandering ook positieve effecten. Als de Noordpool smelt, ontstaat er een nieuwe scheepvaartroute. Koude gebieden die warmer worden, worden geschikter voor de landbouw. Maar de negatieve effecten van klimaatverandering zijn zo groot. Alleen al het enorme verlies aan soortenrijkdom: bij 1,5 graad is er een zeer hoog risico dat 3 tot 14 procent van de soorten op land gaat verdwijnen. Dat er dan in delen van Canada en Rusland meer graan kan groeien: oké, maar dat is niet het belangrijkste. Het klopt dat de nadruk in het rapport ligt op de risico’s. Maar volgens mij is dat ook wel terecht.’

Flip Wester, bergexpert, schreef mee aan het nieuwste klimaatrapport van het IPCC. Beeld ICIMOD

Marjolijn Haasnoot (46) is onderzoeker zeespiegelstijging bij Deltares. Ze werkte mee aan het hoofdstuk over steden en nederzettingen bij de zee, en dat over Europa.

Wat is voor u het belangrijkste inzicht uit dit rapport?

‘Het is nog steeds mogelijk om ons aan te passen aan klimaatverandering, maar de tijd om dat te doen is beperkt. Er is sprake van een closing window of opportunity, zo staat het in het rapport.

‘We zien dat landen zich proberen aan te passen, bijvoorbeeld door dijken op te hogen. Maar de snelheid van die aanpassingen komt steeds verder achter te lopen bij klimaatverandering zelf. We moeten sneller handelen en groter denken.’

U weet veel over zeespiegelstijging. Dat is een verschijnsel dat ook Nederland gaat raken. Hoe moet Nederland daar rekening mee houden?

‘Even voor de duidelijkheid: dit rapport gaat niet specifiek over Nederland. Maar wat voor Europa geldt, klopt meestal ook voor Nederland. Europese landen, inclusief Nederland, houden al rekening met de zeespiegelstijging, en nemen vaak ook extreme scenario’s mee – zoals een enorm grote stijging als de West-Antarctische ijskap smelt. Dat wil zeggen: in de plannen. Die moeten we nog wel uitvoeren.

‘Sommige maatregelen kun je uitvoeren in stappen. Dijken kun je steeds verder ophogen. Maar ze moeten dan ook steeds breder worden. Daar moet je nu al rekening mee houden, door er geen huizen direct naast te zetten. De rivieren hebben ruimte nodig, maar die ruimte moeten ze dan wel hebben. Het is dus geen goed idee om nu in de uiterwaarden te bouwen. Dan zet je jezelf op slot.’

Nederland heeft veel geld om zich te kunnen aanpassen aan zeespiegelstijging. Wat kunnen we elders ter wereld verwachten?

‘De zeespiegelstijging is een existentiële bedreiging voor laaggelegen kustgebieden en eilanden. Het is een kwestie van tijd: niet alle gebieden kunnen zich aanpassen. We kunnen vooruitkijken en bedenken waar een geplande terugtrekking nodig is. Niet alleen in ontwikkelingslanden. In Engeland bestaan er al plannen voor de huizen die op zandige kliffen zijn gebouwd: dan gaat dit rijtje weg, dan het volgende. In Duitsland en Oostenrijk worden mensen uitgekocht na een overstroming. Dan kunnen ze weg, hoeven ze niet op dezelfde riskante plek hun huis te herbouwen. Op sommige plekken in de VS is dat anders: daar krijgen mensen geen geld om elders een huis te bouwen als er een overstroming is, alleen voor herbouw. Terwijl die mensen daar eigenlijk weg zouden moeten.’

U schreef mee aan het hoofdstuk over Europa. Wat zijn andere grote risico’s, behalve zeespiegelstijging?

‘Behalve overstromingen en de zeespiegelstijging zien we nog drie grote gevaren. De sterfte door hitte zal toenemen, zowel bij de mens als in ecosystemen. De landbouwopbrengsten zullen afnemen: het is nu heel duidelijk dat de winst in Noord-Europa niet opweegt tegen de verliezen elders op het continent. En water dreigt schaarser te worden, met grote gevolgen voor de economie.

‘In Europa hebben we veel mogelijkheden ons aan te passen, maar er is wel een verschil tussen noord en zuid. Vooral Zuid-Europa gaat het heel lastig krijgen.’