Zelfmoordpoeder wordt niet verboden, minister hoopt op drempel vanuit industrie en verkoopplatforms

Dat blijkt uit een brief van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. De brief is een reactie op commotie over het zelfdodingsmiddel dat Coöperatie Laatste Wil aan leden wilde verstrekken. Na waarschuwingen van het Openbaar Ministerie werd het plan ingetrokken. Dit voorjaar pleegde een 19-jarig meisje zelfmoord met het ‘Laatste Wil-poeder’.

Minister De Jonge stelt dat juridische maatregelen om zelfmoordchemicaliën uit handen van particulieren te houden nieuwe wetgeving vereist. Dat zou ‘wel eens contraproductief zou kunnen’ zijn, stelt De Jonge. ‘Allereerst geven juridische maatregelen bekendheid aan deze stoffen, iets wat ik juist wil voorkomen.’ Tegelijk hebben deze stoffen in andere doses soms wenselijke effecten, ‘denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van verkoop aan particulieren van pijnstillers of cosmetica’. Handhaving van een verbod is onmogelijk door de handel via internet. Chemicaliën die dan in Nederland verboden zijn voor particulieren zijn via het buitenland toch te bestellen.

De Jonge kiest dan ook voor zelfregulering door de chemische sector, oplettendheid bij toezichthouders en bij handelsplatforms op internet, zoals Marktplaats. ‘Met zelfregulering’, schrijft De Jonge, ‘kunnen sneller maatregelen worden genomen om de verkoop aan particulieren tegen te gaan, zonder bekendheid te geven aan de desbetreffende stoffen.’

De meeste leveranciers van bijvoorbeeld het zelfmoordpoeder bieden de stoffen daarom niet meer aan particulieren aan of eisen een ‘eindgebruikersverklaring’. Met zo’n verklaring eist de leverancier dat de eindgebruiker verklaart waarvoor hij of zij de stof zal gebruiken. De Jonge wil dit najaar een reeks afspraken – convenant - met de chemiesector sluiten, waarin de verkoop van deze stoffen aan particulieren wordt tegengegaan.

Maar buitenlandse leveranciers en Nederlandse particulieren zijn niet gebonden aan deze afspraken. De handel in de bedoelde stoffen is echter gebonden aan wettelijke voorschriften. Toezichthouders zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie van de Leefomgeving en Transport (ILT) zorgen ervoor dat de wet wordt nageleefd, ook als het om particuliere handelaren gaat. De toezichthouders hebben De Jonge extra waakzaamheid toegezegd. Daarnaast is extra waakzaamheid gevraagd van handelsplatforms op internet. Zo meldt Marktplaats al ‘zorgwekkende advertenties’. Als de NVWA constateert dat advertenties illegaal of incorrect zijn, verwijdert Marktplaats de advertentie. ‘Op dit moment richt de pilot zich slechts op gewasbeschermingsmiddelen’, schrijft De Jonge maar dat wordt mogelijk uitgebreid.