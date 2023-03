Zelfdoding tienerzoon Poolse oppositiepoliticus legt giftig mediaklimaat bloot

Demonstranten in Krakow gaan in december 2021 de straat op voor de vrije pers. Beeld Beata Zawrzel via Getty

Magdalena Filiks, parlementariër voor de grootste Poolse oppositiepartij PO (Burgerplatform), had een duidelijk verzoek aan de ‘media’ in het overlijdensbericht van haar zoon eind vorige week: of ze weg wilden blijven bij de begrafenis.

De zelfdoding van de 15-jarige Mikołaj leidt tot geschokte reacties in Polen, waar velen zijn dood in verband brengen met berichtgeving van regeringsgezinde media. In december bracht regionale zender Radio Szczecin nieuws naar buiten over een veroordeelde pedofiel. Hieruit viel eenvoudig te herleiden dat de 15-jarige jongen een van zijn slachtoffers was. De veroordeling stamt uit 2021, destijds werd de zaak juist uit de publiciteit gehouden om de identiteit van de slachtoffers te beschermen.

Over de auteur Arnout le Clercq is correspondent Centraal- en Oost-Europa. Hij woont in Warschau.

De tragedie vestigt opnieuw aandacht op het uiterst giftige mediaklimaat in Polen, waarvan regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) de schuld krijgt. In Szczecin werd het partijkantoor donderdag met rode verf besmeurd. Tendentieuze berichtgeving van regeringsgezinde media – zoals landelijk televisiekanaal TVP en zender Radio Polskie, waar zender in kwestie Radio Szczecin ook onder valt – leiden regelmatig tot haat en intimidatie, zowel online als offline.

Volgens zijn moeder, die zich woensdag voor het eerst over de zaak uitsprak, kreeg haar zoon ‘de meest verschrikkelijke dingen binnen op zijn tablet’ na de publicatie van Radio Szczecin in december. Andere regeringsmedia namen het verhaal over, waardoor het landelijk bereik kreeg. Het stuk onthulde de leeftijd van de slachtoffers van het seksueel misbruik en dat een van hen de zoon was van een plaatselijke parlementariër van de oppositie.

Politiek gewin

Radio Szczecin schreef dat de veroordeelde eveneens lid was van oppositiepartij Burgerplatform en zich inzette voor lhbti-rechten. Politici van regeringspartij PiS beweren dat de zaak eerder bewust uit de publiciteit is gehouden omdat het een oppositiepoliticus betreft.

Hoofdredacteur Tomasz Duklanowski wilde met het stuk laten zien dat ‘kindermisbruik niet alleen in de katholieke kerk voorkomt’, schrijft de progressieve Poolse nieuwssite na:Temat in een profiel van de journalist. Volgens critici is de publicatie louter bedoeld voor politiek gewin, om zowel de oppositie als de lhbti-gemeenschap in een kwaad daglicht te stellen. De Poolse mediaraad heeft een onderzoek naar de zaak geopend.

De publieke omroep is in Polen geen afspiegeling van de maatschappij, maar uitdrager van regeringsstandpunten. De polarisering in de Poolse politiek en media zijn zo sterk, dat regeringskritische media op hun beurt afdrijven naar de oppositie. Het midden vervaagt zo al jaren.

Verkiezingen

Dit najaar zijn er parlementsverkiezingen in Polen. Afgaande op de peilingen wordt het de grootste uitdaging voor PiS sinds ze in 2015 de verkiezingen won. Onlangs verhoogde de regering het budget van de publieke omroep TVP van 400 naar 570 miljoen euro. In het verhitte politieke debat is demoniseren en op de man spelen intussen tot norm verheven. Regeringsmedia stoken het vuur graag op, met internettrollen in hun kielzog. Er is zelfs een aparte term voor: hejt, Poolse spelling van het Engelse ‘hate’.

Dit blijft niet zonder gevolgen. In 2019 werd Paweł Adamowicz, burgemeester van Gdańsk, op een podium neergestoken. De volgende dag stierf hij aan zijn verwondingen. De moord vond plaats na wekenlange negatieve berichtgeving over Adamowicz door TVP. Toenmalig ombudsman Adam Bodnar stelde dat een onderzoek naar de berichtgeving van de zender moest plaatsvinden. Als reactie haalde de zender Bodnar door het slijk en klaagde hem aan (Bodnar won de zaak).

In Polen leunde de publieke omroep altijd al licht naar de regerende partij, maar pas onder de huidige regering Recht en Rechtvaardigheid (PiS) zijn televisie- en radiozenders een verlengstuk van de zittende macht geworden. Daar blijft het niet bij. Sinds de huidige regering aan de macht is, wordt het advertentiebudget van staatsbedrijven bijvoorbeeld gedirigeerd naar regeringsgezinde publicaties, zodat de advertentie-inkomsten van kritische kranten opdrogen.

In 2021 kocht het staatsoliebedrijf Orlen uitgever Polska Press, eigenaar van honderden regionale titels en websites met een bereik van 17,4 miljoen mensen. Orlen was toen al eigenaar van kioskengigant Ruch, de grootste distributeur van gedrukte media in Polen.