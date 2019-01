Zelf racen tegen Max Verstappen? Het kan online, waar hij winterse verveling verdrijft op een simulator

Ook op zijn simulator is Max Verstappen nauwelijks te verslaan. Beeld Instagram

Vanuit zijn appartement in Monaco rijdt Verstappen in zijn simulator al weken ‘iedereen om de oren’, zegt Atze Kerkhof, die jaren zijn geld verdiende met online racen en een racesimulatiebedrijf bezit. Hij is de online racekameraad van Verstappen. Kerkhof: ‘Hij zet zelfs wereldtoppers, dus de jongens die worden gesponsord, soms op een halve seconde. Dat is echt bijzonder.’

Verstappen is als coureur opgegroeid in de simulator, die niet meer weg te denken is in de opleiding van de moderne Formule 1-rijder. Net als dat de aspirant-piloot niet zonder vliegsimulator kan.

Perfect rondje

In geen sport drukt de opmars van technologie zo z’n stempel als in de racerij. Coureurs kunnen via simulatoren tegenwoordig circuits uit het hoofd leren, waar ze nog nooit zijn geweest. Ze oefenen virtueel met het op temperatuur houden van hun banden en hebben zelfs de mogelijkheid hun auto’s tot in detail af te stellen, tot de gevoeligheid van het rempedaal. Allemaal essentieel in de jacht op het perfecte rondje.

Formule 1-teams hebben in hun fabrieken hypermoderne simulatoren van tientallen miljoenen staan, die alles kunnen nabootsen behalve g-krachten.

Verstappens simulatorset bestaat uit een krachtige computer, racestoel, stuur en drie schermen. Volgens Kerkhof bezit hij het beste materiaal dat een particulier kan kopen, om het racen zo realistisch mogelijk te maken. iRacing wordt door online racers geroemd om zijn echtheid vanwege de tot op de millimeter nauwkeurig gekopieerde circuits en het realistische gedrag van de auto's.

Zesde zintuig

Kerkhof stelt dat Verstappen op de online circuits een zesde zintuig heeft waarmee hij zijn virtuele concurrenten aftroeft. Net als op echt asfalt, waar hij geregeld wordt geroemd om zijn aangeboren racetalent: ‘Hij is een met die simulatiewagen. Hij heeft een soort fingerspitzengefühl dat eigenlijk niet te kopiëren is. Een meter voordat de wielen blokkeren, voelt hij al dat ze gaan blokkeren.’

De lessen die hij de afgelopen jaren heeft geleerd in de Formule 1 brengt hij in de simulator in de praktijk. Bijvoorbeeld als het gaat om het afstellen van de auto op het circuit.

Met pijn in het hart erkent Kerkhof dat Verstappen hem steeds vaker de baas is. ‘De software waarmee wij racen vereist constante finetuning’, legt Kerkhof uit. ‘Toppers hebben zo’n tweehonderd rondjes nodig om die laatste tienden van een seconde tijdwinst te vinden. Op de een of andere manier lukt Max dat binnen dertig ronden al. Geen idee hoe hij dat doet. Hij heeft een uniek gevoel voor het afstellen van de auto. Dat was altijd mijn sterkste punt. Nu overklast hij mij.’

Ze hebben al honderden uren op virtuele circuits doorgebracht. Over de koptelefoon overleggen ze over zaken als de afstelling van de auto, hoe een bocht het best te nemen, of waar het laatst geremd kan worden.

Verstappen doet deze winter met Kerkhof mee aan een nieuw iRacing-kampioenschap. Zijn auto is vergelijkbaar is met de wagen waarin hij in 2015 reed in de Formule 3: een populaire bolide in de online racerij. Ze pogen de snelste rondetijd neer te zetten op replica’s van bestaande circuits.

Elke week staat er een ander circuit op het programma. Ze hebben steeds zes dagen de tijd. Wie dan de snelste tijd bezit, is wereldrecordhouder. Die tijd moet neergezet worden in een openbare sessie, omdat de tijd anders niet officieel is.

Verstappen, die in iRacing rijdt onder zijn eigen naam, duikt geregeld op tussen nietsvermoedende spelers. De aanwezigheid van de vijfvoudig F1-racewinnaar, in een knaloranje auto met zijn vaste startnummer 33 op de neus, leidt tot opwinding.

Frustratie

Op Youtube staan tientallen filmpjes waarin de makers trots tonen tegen de Red Bull-coureur te hebben gereden of het met hem aan de stok hebben gehad. Zo verscheen vorige week een video waarin te zien is hoe Verstappen gefrustreerd en bewust iemand van de baan ramt, omdat die hem tijdens een snel rondje in de weg rijdt. Het was koren op de molen voor Verstappen-critici, die hem terechtwezen in reacties onder de video.

Volgens Kerkhof ontbreekt bij een dergelijk filmpje de context. ‘Als sommigen eenmaal weten dat Max er is, wachten ze hem op. Ze willen tegen hem vechten. Iedereen wil natuurlijk kunnen zeggen dat ze Max Verstappen hebben ingehaald. Voor Max is dat niet altijd leuk, maar hij trekt zich er over het algemeen weinig van aan. Hij houdt gewoon van het racen en zet door openbaar online te racen zijn ego opzij. Hij wil iedereen verslaan.’

Kerkhof ziet Verstappen steeds beter worden. Zijn vooralsnog drie snelste tijden, waarvan hij er slechts eentje noteerde op een circuit waar hij als F1-coureur ook rijdt (Montreal), zijn daar het bewijs van.

Stabieler

Volgens de ondernemer heeft Verstappen een nagenoeg perfecte rijstijl. ‘Dat zie je als je zijn telemetrie (racedata, red.) analyseert. Het klopt tot op de kleinste details, waardoor hij op zo’n hoog niveau nóg stabieler is dan gemiddeld. Hij kan in principe altijd een topronde neerzetten en dan is de kans dat je die ene wereldronde rijdt ook relatief groter.’

Of Verstappen van al die virtuele racekilometers in de winter profijt gaat hebben op 17 maart, als het nieuwe Formule 1-seizoen begint in Australië? Kerkhof vindt het lastig daar een antwoord op te geven. Van de Formule 1 krijgt hij niet veel meer mee dan een andere liefhebber.

Kerkhof: ‘Max simt in de eerste plaats voor vermaak. Maar als je bijvoorbeeld de ideale afstelling aan het uitpluizen bent, ben je toch analytisch bezig met de sport. Zo houdt hij zichzelf op dat vlak scherp.’