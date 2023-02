Zelensky verdedigt gevecht om Bachmoet, VS willen tegenoffensief prioriteit geven

Een straat in het Oekraïense stadje Bachmoet, dinsdag. Beeld AP

De twijfels van de Amerikaanse regering over het vasthouden aan Bachmoet kwamen maandag aan het licht. De regering van president Joe Biden heeft Oekraïne verzocht, zo bevestigen Amerikaanse regeringsfunctionarissen aan The Washington Post, het plannen en uitvoeren van een tegenoffensief voorrang te geven.

De VS zouden de verdediging van Bachmoet, die het Oekraïense leger veel militairen en materieel heeft gekost, onhaalbaar vinden in combinatie met de voorbereiding op het tegenoffensief. Terwijl Bachmoet en zo’n twintig andere stadjes en dorpen in het oosten opnieuw onder zwaar Russisch vuur kwamen te liggen, gebruikte Zelensky woensdag zijn dagelijkse toespraak om de Oekraïense aanpak te rechtvaardigen.

Volgens hem heeft het niet opgeven van de plaatsen ertoe geleid dat het Russische leger verder verzwakte. De Russen hebben de afgelopen maanden ook duizenden soldaten en veel zwaar militair materieel verloren, met name in Bachmoet.

Aantasten moreel

‘Elke dag dat onze helden opstaan in Bachmoet, in Voehledar, in Marjinka en in andere steden en plaatsen in de Donbas, verkort de duur van de Russische agressie met weken’, aldus Zelensky over de strijd in de regio’s Loehansk en Donetsk. ‘Hier vindt de ongekende vernietiging van het Russische potentieel plaats.’ Zelensky en zijn generaals zijn bang dat het opgeven van Bachmoet, dat geen grote strategische waarde heeft, het moreel van de Oekraïners zal aantasten.

De VS zijn de afgelopen maanden niet zo ver gegaan openlijk de verdediging van Bachmoet in twijfel te trekken, onder meer om de Russen niet in de kaart te spelen. Maar hoge Amerikaanse functionarissen, onder wie CIA-chef William Burns, die Kyiv bezocht, zouden de afgelopen weken Oekraïne hebben voorgehouden dat er belangrijke keuzes moeten worden gemaakt.

In plaats van de Russen overal te bevechten langs de honderden kilometers lange frontlijn, zouden de Amerikanen een beroep op Kyiv hebben gedaan meer waarde te hechten aan een groot tegenoffensief om gebied terug te veroveren. Het Oekraïense leger krijgt in de komende maanden immers veel nieuwe zware wapens, zoals tanks. Ook worden duizenden Oekraïense militairen opgeleid in Europa.

‘Het is een stip op de kaart’

Het goed inzetten van deze wapens en soldaten zou volgens Amerikaanse militaire planners prioriteit moeten krijgen. ‘Inname door Rusland van Bachmoet zal niet leiden tot een aanzienlijke strategische verschuiving op het slagveld’, aldus een hoge Amerikaanse functionaris tegen The Washington Post. ‘Het is een stip op de kaart.’

Zelensky en het Oekraïense opperbevel kregen woensdag daarentegen steun van de gezaghebbende Amerikaanse militaire denktank Institute for the Study of War. Volgens het instituut, dat de oorlog vanaf het begin nauwgezet in kaart brengt, zal de strijd om Bachmoet juist in het voordeel blijken te zijn van het Oekraïense leger en helpen bij het tegenoffensief.

De militaire deskundigen betogen dat de Oekraïense verdediging van Bachmoet ertoe heeft geleid dat de huurlingen van de Wagner-groep en Russische luchtlandingstroepen flinke verliezen hebben geleden. ‘De verdediging zal waarschijnlijk gunstige voorwaarden scheppen voor een toekomstig Oekraïens tegenoffensief’, meent het instituut.