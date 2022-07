Zelensky schorst hoofd veiligheidsdienst en procureur-generaal wegens twijfels over loyaliteit van hun werknemers

Van links naar rechts: hoofd van de veiligheidsdienst Ivan Bakanov, procureur-generaal Iryna Venediktova en minister van Binnenlandse Zaken Denys Monastyrsky. Beeld Joelia Ovsjannikova/Ukrinform/Future Publishing via Getty Image

De geschorste topambtenaren waren prominente leden van Zelensky’s team. Hoofdaanklager Iryna Venediktova was de aanvoerder van juridische onderzoeken naar Russische oorlogsmisdaden. Ze was sinds het begin van de invasie veel te zien op de Oekraïense tv en reisde regelmatig naar Den Haag om een internationaal team op te zetten dat Oekraïne ondersteunt bij de onderzoeken.

Veiligheidsdienstbaas Ivan Bakanov is een jeugdvriend van Zelensky. Hij leidde de televisiestudio waar Zelensky acteur was en behoorde tot de mensen uit de entertainmentwereld die door de Oekraïense president het centrum van de macht in zijn gekatapulteerd. Als directeur van de SBOe, met bijna 30 duizend werknemers een van de grootste veiligheidsdiensten van Europa, had Bakanov een zeer invloedrijke positie in Kyiv.

Loyaliteit

Zelensky schorste de twee wegens twijfels over de loyaliteit van hun werknemers. De president zei in een toespraak dat er 651 zaken lopen naar aanleiding van verdenkingen van verraad en samenwerking met Rusland. Meer dan zestig werknemers van de openbaar aanklager en de SBOe zijn volgens hem ‘achtergebleven in bezet gebied en werken tegen onze staat’. De reeks onderzoeken werpt ‘zeer ernstige vragen op over de leidinggevenden’, zei Zelensky.

Oekraïners zijn sinds het begin van de invasie zeer bevreesd voor Russische spionage door landgenoten. De SBOe is een bekend doelwit voor infiltratie door de Russische diensten, die net als de SBOe zijn voortgekomen uit de KGB. Daarnaast wonen er veel etnische Russen in Oekraïne. Het zware geweld van het Russische leger heeft mensen in Oekraïne weliswaar meer verenigd dan ooit te voren, toch bestaan er nog Kremlin-gezinde mensen in Oekraïne, vaak met nostalgische gevoelens over de Sovjet-Unie. Dat geldt vooral voor het Russischtalige oosten en zuiden van Oekraïne.

Kritiek

De SBOe zei maandag een vrouw te hebben gearresteerd op verdenking van hoogverraad. De vrouw stuurde het Russische leger foto’s en locatiegegevens van potentiële doelwitten voor raketaanvallen in Kyiv, zo stelt de SBOe. Afgelopen zaterdag werd er een voormalige bevelhebber van een regionale afdeling van de SBOe aangehouden, omdat hij staatsgeheimen zou hebben doorgespeeld aan Rusland.

Sinds februari zijn er in Oekraïne ruim achthonderd mensen opgepakt wegens soortgelijke beschuldigingen. Ze worden onder meer verdacht van de verspreiding van informatie over Oekraïense troepenverplaatsing en locaties van munitiedepots.

Venediktova en Bakanov worden zelf niet verdacht van samenwerking met Rusland. Zelensky’s plaatsvervangend stafchef zei maandag dat hen een onderzoek wacht, maar hun terugkeer in het team van de president lijkt uitgesloten. Vertrouwelingen van Zelensky uitten al langer kritiek op de onervaren Bakanov, die weinig zou hebben gedaan om de stad Cherson te verdedigen tegen de Russen: werknemers van de SBOe ontvluchtten de stad terwijl ze opdracht hadden om te blijven. Hoofdaanklager Venediktova werd voor de invasie bekritiseerd wegens een slap anti-corruptiebeleid en moet zich nu onder meer gaan verantwoorden voor eigendommen die ze niet had gemeld. Ze worden voorlopig vervangen door hun adjuncten.