Zelensky’s zoektocht naar wapens brengt hem nu ook naar het neutrale Zwitserland

Volodymyr Zelensky (midden) vorige week tijdens een bezoek aan het front in de regio Donetsk. Beeld ANP / EPA

Op een groot scherm, ergens onder de met bladgoud beklede koepel van het Bundeshaus in Bern, mag Zelensky deze maand optreden als veredelde pauzeact tijdens de zomerbesprekingen van de Bondsvergadering, de twee kamers van de Zwitserse volksvertegenwoordiging.

Zelensky’s rede, op een nog nader te bepalen dag, zal geen officieel onderdeel zijn van het programma. Dat zou de politieke verhoudingen in Zwitserland te zeer op scherp zetten, vond de parlementaire leiding. Of, zoals de Neue Zürcher Zeitung het verwoordt: ‘Op deze manier kunnen de fracties en individuen die zich er niet prettig bij voelen, op elegante wijze afhaken.’

De oorlog drukt zwaar op de de vijf eeuwen oude traditie van politieke neutraliteit, de ruggegraat van de Zwitserse buitenlandpolitiek. Het verbiedt Zwitserland bij wet om wapens te leveren aan oorlogvoerende landen. Zelensky reist juist door Europa op zoek naar wapens, dus wat hoopt hij in Zwitserland te vinden?

Wapens van Zwitserse makelij

Wapens. Niet van Zwitserland zelf, maar van andere Europese landen die wapens van Zwitserse makelij hebben gekocht. De afgelopen maanden oefenden Spanje, Denemarken en Duitsland druk uit op Bern om in Zwitserland aangeschafte wapens te mogen leveren aan Oekraïne. Het gaat ze vooral om toestemming om de wereldwijd gezochte munitie voor de Leopard 2-tanks en het Gepard-pantservoertuig te mogen doorvoeren, waarvan Zwitserland de grootste producent is.

Ook dit verbiedt de Zwitserse wet in principe, tenzij de regering toestemming geeft. Voor bondspresident Alain Berset is dat vooralsnog een brug te ver. ‘Zwitserse wapens mogen nooit in oorlogen worden gebruikt’, citeerde hij in maart nog uit de grondwet.

Achter de granieten façade van Zwitserse koppigheid zijn de publieke en politieke opinie toch aan het verschuiven. Uit zakelijk motieven, bijvoorbeeld. Vroeger leverde de neutraliteit Zwitserland ook economisch wat op, omdat de Zwitserse wapenindustrie in principe zakendeed met alle oorlogvoerende partijen. Het ooit arme Alpenland verdiende geld door huurlingen te leveren aan de legers van zijn grote buurlanden. De bont geklede Zwitserse Garde in het Vaticaan is daar een overblijfsel van, net als het beduimelde Nederlandse spreekwoord ‘geen geld, geen Zwitsers’.

Recordomzet wapenindustrie

In de loop der eeuwen vervingen de Zwitsers in dit verdienmodel mankracht door vuurkracht. Vorig jaar draaide de Zwitserse wapenindustrie nog een recordomzet van 955 miljoen frank (986 miljoen euro). Nu betaalt de industrie de kostbare prijs voor het Zwitserse Oekraïnestandpunt: veel kritische westerse klanten bedanken voor Zwitserse wapens.

‘We krijgen geen orders meer, de export is dood’, doet een vertegenwoordiger van de wapenindustrie zijn beklag in The New York Times. En het Duitse bedrijf Rheinmetall, eigenaar van de Zwitserse munitiefabriek, bouwt een nieuwe fabriek in Duitsland om de productie van munitie voor Leopardtanks zo snel mogelijk te kunnen verhuizen.

Maar het neutraliteitsprincipe overboord zetten, willen de meeste Zwitsers toch nog niet. Uit onderzoek van het Center for Security Studies in Zürich blijkt dat 89 procent nog steeds het liefst onpartijdig blijft. Toch wordt de wens om wapenleveringen aan Oekraïne mogelijk te maken, via een sluipweggetje in de wetgeving, steeds breder gedeeld in het midden en aan de linkerkant van het politieke spectrum. Verschillende partijen bestoken het Zwitserse parlement met moties. Zo stelde de liberale FDP onlangs voor dat democratische, mensenrechten respecterende landen voortaan wel Zwitserse wapens mogen doorverkopen aan derden.

De moties krijgen geen meerderheid, omdat de rechtse Volkspartij (SVP) de grootste fractie is in het parlement. De van oorsprong christen-democratische partij, die de afgelopen decennia steeds verder naar rechts is opgeschoven, werpt zich sinds de oorlog op als hoeder van het neutraliteitsprincipe.

Referendum neutraliteitswetgeving

De SVP verzamelt nu handtekeningen om een referendum te kunnen organiseren over een veel strengere neutraliteitswetgeving. Dat Zwitserland zich eind februari vorig jaar wel aansloot bij de Europese economische sancties tegen honderden aan Poetin gelieerde Russen, was in de ogen van de SVP al een schending van de neutraliteit. Andere partijen verwijten de SVP dat de partij in Russisch belang vasthoudt aan neutraliteit.

Het ontmoedigt Zelensky in ieder geval nog niet. De Oekraïense president weet dat ook Finland en Zweden door de oorlog plotseling van hun neutrale geloof zijn gevallen. Waarom zou dat in Zwitserland niet kunnen?