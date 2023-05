Zelensky: Oekraïners winnen terrein rond Bachmoet

Oekraïense soldaten vuren een kanon af bij de oostelijke stad Bachmoet, waar al maanden hevig om wordt gevochten. Volgens president Zelensky heeft Oekraïne afgelopen week terreinwinst geboekt. Beeld AP

Dankzij ‘overweldigende inspanningen’ zouden de Oekraïense troepen in een week tijd twee kilometer zijn opgerukt, zei de plaatsvervangende Oekraïense minister van Defensie Hanna Maljar vrijdag. Rusland heeft hierbij volgens haar veel manschappen verloren. Moskou erkent dat sommige Russische troepen het gebied hebben verlaten, maar omschrijft dat als een herpositionering om de verdediging te versterken.

Volgens de Britse inlichtingendienst weerspiegelt deze Oekraïense opmars ‘het ernstige tekort aan geloofwaardige gevechtseenheden’ van de Russen. Volgens de Britten hebben Russische soldaten van de 72ste gemotoriseerde brigade zich ‘in slechte staat’ teruggetrokken van hun posities op de zuidelijke flank van de Bachmoet-operatie.

‘Het gaat om vluchten’

Ook Jevgeni Prigozjin zegt dat ‘het helaas gaat om vluchten’ in plaats van hergroeperen. De Russische baas van het huurlingenleger Wagner is al langer verwikkeld in een hevige machtsstrijd met de Russische legerleiding, en stelt al maanden dat het ministerie een puinhoop maakt van de mobilisatie, geen leiderschap toont, en op alle fronten nederlagen lijdt. Wagner, dat eerder had beloofd om heel de stad Bachmoet vóór de Russische Dag van de Overwinning (9 mei) te veroveren, is daar zelf echter niet in geslaagd.

Enkele dagen geleden leek het er nog op dat de Russen Bachmoet langzaam maar zeker in handen kregen: volgens de Verenigde Staten controleerden zij ongeveer 85 procent van de stad. Oekraïense eenheden waren de afgelopen maanden steeds meer verdreven in westelijke richting, nadat de Russen terreinwinst boekte in de binnenstad. Nu ziet defensiedenktank Institute of War bewijs van een groeiend Oekraïense tegenoffensief, met name in het noordwesten van de stad.

Rusland hoopt na de val van Bachmoet, een stad waar ooit 70 duizend mensen woonden, door te stoten om de rest van de Donbas-regio Donetsk in te nemen.

Voorjaarsoffensief

Ondertussen wordt verwacht dat Oekraïne, geholpen door nieuw binnengekomen westerse wapens, na maandenlange stagnatie binnenkort een voorjaarsoffensief zal beginnen, maar Zelensky zei deze week dat het nog te vroeg is voor de aanval. ‘We kunnen voorwaarts gaan met wat we nu hebben, en waarschijnlijk succesvol zijn’, zei hij in een interview met de BBC, ‘maar we zouden veel mensen verliezen. Dat is voor mij onacceptabel. Dus we moeten wachten. We hebben nog iets meer tijd nodig.’