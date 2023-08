Zelensky krijgt zijn Nederlandse straaljagers: ‘Dit gevecht is niet van Oekraïne alleen’

Nederland gaat samen met Denemarken gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Demissionair premier Rutte maakte dat bekend na overleg met de Oekraïense president Zelensky op vliegbasis Eindhoven. Beeld David van Dam

Op de vliegbasis Eindhoven sprak Zelensky met een afvaardiging van het Nederlandse kabinet onder leiding van Rutte. Vooraf liet de Oekraïense president er geen twijfel over bestaan waarvoor hij kwam. ‘Het belangrijkste onderwerp: F-16’s voor Oekraïne, om ons volk te beschermen tegen Russische terreur.’ Ook wilde hij het hebben over de vredesconferentie die hij later dit jaar wil organiseren en over de vervolging van Russische misdaden.

In de internationale beraadslagingen over luchtsteun van Oekraïne loopt Nederland al enige tijd voorop. Eerder dit jaar begon Nederland samen met Denemarken met de trainingen van Oekraïense piloten, opdat zij snel met westerse straaljagers kunnen vliegen.

Vrijdag gaven de Verenigde Staten – de leverancier van de toestellen – officieel toestemming om de Nederlandse en Deense toestellen ook daadwerkelijk te sturen. Zondag maakte Rutte duidelijk dat het wat hem betreft ook niet meer lang gaat duren en dat Nederland een zware verantwoordelijkheid voelt: ‘Dit is misschien een oorlog op Oekraïens grondgebied, maar het is niet een oorlog van Oekraïne alleen. Onze gezamenlijke waarden staan ook op het spel.’

Een precieze termijn voor de levering van de toestellen durfde hij niet te noemen, omdat de training van de piloten nog maar net is begonnen, en ook de ‘infrastructuur’ in Oekraïne nog niet klaar is. Vrijdag sprak minister Ollongren van Defensie over ‘meerdere maanden'.

Om hoeveel toestellen het gaat, is nog niet duidelijk. Nederland heeft op dit moment 24 operationele F16’s. Die worden op termijn overtollig, omdat defensie ze vervangt door F35-toestellen. Zelensky maakte duidelijk dat hij het ook met de Denen nog over de aantallen wil hebben. Hij toonde zich erkentelijk voor de toegezegde steun. ‘Nederland is het eerste land dat belooft de F16’s te leveren.’ Hij hoopt dat, na Denemarken, meer landen snel zullen volgen.

Niet bereid tot onderhandelen

De Oekraïense president benadrukte in Eindhoven desgevraagd nogmaals dat hij niet bereid is tot vredesonderhandelingen met Rusland zolang dat land zich niet volledig terugtrekt van Oekraïens grondgebied. ‘Wij hebben maar één wens: vrede. Dat gaat niet zonder volledig herstel van de territoriale integriteit van Oekraïne.’

Ook wilde hij niet meegaan in twijfels over het Oekraïense tegenoffensief dat deze zomer moeizamer verloopt dan sommige waarnemers vooraf hoopten. Hij wees er juist op dat de zaken er heel anders voorstaan dan anderhalf jaar geleden alom werd verwacht.

‘We maken vorderingen’, aldus Zelensky. ‘En bedenk: we bevechten Rusland, een land dat ons een jaar geleden nog volledig wilde veroveren. Nu zijn we in het tegenoffensief.’ Hij hoopt dat de nu toegezegde westerse luchtsteun bij dat offensief ‘het verschil gaat maken’.

Zelensky lijkt weer te zijn begonnen aan een reeks bezoeken aan zijn bondgenoten. Zaterdag was hij in Zweden, waar Zelensky vroeg om de levering van Zweedse Gripen-jets om de Oekraïense luchtverdediging te versterken. Zijn gesprek met de Zweedse premier Ulf Kristersson leidde nog niet tot een doorbraak. Na zijn bezoek aan Eindhoven ging hij zondagmiddag volgens Deense bronnen meteen door naar Denemarken, waar hij later op de middag wordt verwacht.