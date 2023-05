Zelensky in Berlijn: tegenoffensief weldra van start

Volodymyr Zelensky en Olaf Scholz bij de persconferentie in Berlijn op 14 mei. Beeld AFP

Zelensky was in Duitsland voor een gesprek met bondskanselier Olaf Scholz, met wie hij het afgelopen jaar een moeilijke relatie had. Duitsland aarzelde in de eerste maanden van de Oekraïne-oorlog met wapensteun, kwam beloften langzaam na, en weigerde lang om moderne Leopard 2-gevechtstanks te leveren. Nadat Scholz zich vorig jaar ontstemd toonde over een weigering van Oekraïne om de Duitse bondspresident te ontvangen, noemde de Oekraïense ambassadeur in Berlijn de bondskanselier een ‘beledigde leverworst’.

Tijdens de persconferentie na afloop leek alle kou uit de lucht. Beide leiders benadrukten dat Duitsland nu de op één na grootste steunpilaar voor Oekraïne is, na de Verenigde Staten. Scholz noemde daarbij een nieuw getal: 17 miljard euro aan Duitse directe, bilaterale steun voor Oekraïne sinds het begin van de oorlog (daar bovenop komt nog zeker 7,3 miljard aan Duitse steun via de EU, red.). Dat geld kwam in humanitaire en financiële hulp, zei Scholz, ‘en ja: in wapens.’

Remco Andersen is correspondent Duitsland voor de Volkskrant. Hij woont in Berlijn. Als Midden Oosten-correspondent won hij in 2015 de Lira-prijs voor buitenlandjournalistiek voor zijn werk in Syrië en Irak.

Zaterdag maakte de Duitse regering bekend dat het een pakket wapens ter waarde van 2,7 miljard euro naar Oekraïne stuurt. Daarmee verdubbelt Duitsland in één klap zijn militaire steun; tot nu toe verscheepte Berlijn 2,75 miljard euro aan wapentuig naar Oekraïne. Ook bij de nieuwe levering gaat het deels om zeer moderne wapens: infanteriegevechtsvoertuigen, mobiele luchtafweer, en het hypermoderne IRIS-T luchtafweersysteem dat bij de uitbraak van de Oekraïne-oorlog nog in ontwikkeling was. Een zo’n systeem kan al een grote stad beschermen tegen inkomende raketten. Oekraïne heeft er twee, en krijgt er nu nog vier. Oekraïense commandanten zijn lyrisch over de IRIS-T, dat bij inzet 100 procent van zijn doelen bleek te raken.

Beide leiders benadrukten dan ook de innige banden tussen beide landen. Gevraagd of deze wapens met voorwaarden kwamen, zoals een verbod op gebruik voor aanvallen op Russisch territorium of de door Rusland illegaal bezette Krim, gaf Zelensky op dat laatste een wat cryptisch antwoord. ‘Wij vallen geen Russisch territorium aan’, zei Zelensky. ‘Wij verdedigen ons door Rusland bezette land zoals dat is gedefinieerd in onze grondwet en volgens de internationaal erkende grenzen.’

Op de suggestie van een Oekraïense journalist dat dit wapenpakket de Oekraïners wellicht in staat zou stellen om een langverwacht grootschalig tegenoffensief te lanceren, glimlachte Zelensky even. ‘Nog een paar van dit soort bezoekjes en dan zijn we er.’

De Duitse wapens behelzen geen nieuwe escalatie in het type steun. Oekraïne wil heel graag westerse gevechtsvliegtuigen om het Russische overwicht in het Oekraïense luchtruim te doorbreken. Zelensky zei dat hij hoopt op Duitse steun bij het opzetten van een Europese coalitie voor dit doel.

Het is daarmee de vraag hoe bestendig de plotseling opgewarmde relatie met Scholz zal blijken; Duitsland is voor zover bekend tegen levering van westerse F-16's aan Oekraïne. ‘Maar hier gaan we het over hebben in het tweede deel van onze gesprekken vandaag’, zei Zelensky.

In de middag vliegt Zelensky samen met Scholz naar Aken. Daar neemt hij de Karel de Grote-prijs in ontvangst, een jaarlijks eerbetoon aan iemand die bijdraagt aan de Europese eenwording.