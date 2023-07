Zelensky haalt uit naar Georgië wegens ‘het langzaam vermoorden’ van oud-president Saakasjvili

Oud-president Michaïl Saakasjvili van Georgië toont de Oekraïense vlag vanuit het raam van de kliniek waar hij wordt vastgehouden. Beeld AFP

Oekraïne heeft geschokt gereageerd op beelden van een uitgemergelde Saakasjvili (55). De pro-Europese hervormer, die de wereld jaren geleden al waarschuwde voor president Poetins expansiedrift, nam maandag via een videoverbinding deel aan een rechtszitting vanuit een ziekenhuis in Tbilisi, waar hij wordt vastgehouden.

De vrijwel onherkenbare Saakasjvili heeft volgens zijn aanhangers de helft van zijn gewicht verloren en liet de rechter tijdens de zitting zien hoe ribben uit zijn borstkas steken.

Over de auteur

Tom Vennink schrijft voor de Volkskrant over Rusland, Oekraïne, Belarus, de Kaukasus en Centraal-Azië. Hij reist geregeld naar de oorlog in Oekraïne. Eerder was hij correspondent in Moskou.

Een onafhankelijke medische commissie stelde onlangs vast dat Saakasjvili’s gezondheid ernstig is verslechterd in gevangenschap. Saakasjvili zegt zelf dat hij vergiftigd is. ‘Je kunt het zien op de beelden: de man is aan het sterven’, zei Saakasjvili’s advocaat Massimo D’Angelo dinsdag tegen nieuwssite Politico.

Zelensky eist dat Saakasjvili, een Oekraïens staatsburger, naar Oekraïne wordt overgebracht voor medische behandeling. ‘De wereld is er getuige van hoe het Kremlin, via de Georgische regering, Michaïl Saakasjvili vermoordt’, aldus Zelensky. Hij riep de Georgische ambassadeur in Kyiv op naar Tbilisi te reizen om een oplossing te vinden.

Medische hulp

De Georgische regering noemt Zelensky’s reactie ‘extreem’ en ‘beledigend’. Tbilisi ontkent te opereren in opdracht van Rusland en stelt dat Saakasjvili de benodigde medische hulp krijgt.

Saakasjvili bracht Georgië tussen 2004 en 2013 op het pad richting integratie met de Navo en de Europese Unie. Zijn reputatie liep aan het eind van zijn presidentschap schade op na onthullingen over misstanden in gevangenissen en beschuldigingen van autoritair leiderschap.

Na verloren verkiezingen en rechtszaken tegen hem vertrok Saakasjvili naar Oekraïne, waar hij werd aangesteld als gouverneur van Odesa en het Oekraïense staatsburgerschap kreeg.

In 2021 keerde Saakasjvili, die getrouwd is met de Nederlandse Sandra Roelofs, terug naar zijn geboorteland en veroordeelde een Georgische rechter hem tot zes jaar gevangenisstraf wegens machtsmisbruik.

Russische bezetting

Saakasjvili en zijn aanhangers zeggen dat de veroordeling politiek gemotiveerd is. Ook de huidige rechtszaak tegen de oud-president, waarin hij wordt beschuldigd van het opbreken van een oppositieprotest in 2007, is volgens het kamp-Saakasjvili een schijnvertoning. Vorig jaar weigerde de EU Georgië een kandidaatstatus te geven voor toetreding, onder meer wegens een gebrek aan hervormingen van de rechterlijke macht.

Oekraïne hekelt al langer de toenadering tussen Georgië en Rusland. Kyiv trok vorig jaar zijn ambassadeur uit Tbilisi terug, omdat Georgië weigerde sancties tegen Rusland in te stellen na Poetins tweede invasie van Oekraïne.

In mei gaf de Georgische regering groen licht voor de hervatting van het vliegverkeer met Rusland, ondanks dat eenvijfde van het Georgische grondgebied sinds 2008 wordt bezet door Russische militairen.