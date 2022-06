Zelensky duikt op bij techconferenties – als hologram

Niet echt een hologram, maar het komt er dichtbij: Volodymyr Zelensky spreekt driedimensionaal vier techconferenties op. Beeld Reuters

‘Het eerste live-hologram ooit van een oorlogsleider’, zo betitelt de organisatie het verrassingsoptreden van de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky, op vier toonaangevende tech-evenementen in Europa (TNW Amsterdam, London Tech Week, VivaTech in Parijs en Brilliant Minds in Stockholm). In totaal bereikt hij de driedimensionale president hiermee zo’n 50 duizend conferentiebezoekers, van wie er zich pakweg drieduizend even buiten Amsterdam.

Als de digitale Zelensky donderdag even na vijven het podium betreedt, barst een applaus los in een afgeladen en tot tropische temperaturen opgelopen loods op een voormalig industrieterrein aan het water in Zaandam. Hier wordt twee dagen lang de drukbezochte TNW-techconferentie gehouden. Een uur eerder was er nog een video-optreden van ’s werelds bekendste klokkenluider Edward Snowden.

Zelensky is als immer gekleed in een legergroen T-shirt, dit keer met de van Star Wars afkomstige en tot internetmeme geëvolueerde tekst ‘Come to the Dark side’. Dat de president vier techfestivals heeft uitgekozen, is geen toeval. Hij wil met zijn optreden aandacht voor een nieuw project, genaamd #FutureUkraine. Hierin vraagt hij de techindustrie om extra steun voor de wederopbouw van Oekraïne.

Tech-imago

De hologram-president past naadloos bij Oekraïnes imago van techminnend land in oorlogstijd. Onder leiding van de jonge vicepremier en minister van Digitale Transformatie Fedorov voert het land een digitaal communicatie-offensief waarin handig gebruik wordt gemaakt van de kracht van de sociale media.

Nu al krijgt het land ook steun van buitenlandse techbedrijven. Zo stuurde Elon Musk StarLink-ontvangers naar Oekraïne, terwijl het land ook gebruik mocht maken van de geavanceerde (en omstreden) gezichtsherkenningssoftware van het Amerikaanse Clearview. Hiermee kan het land gesneuvelde Russische soldaten identificeren om daarna de foto’s van de dode militairen naar familieleden te sturen.

De gebruikte technologie voor het hologram wordt gedoneerd aan de regering van Oekraïne en blijft in Kyiv, zodat lokale goede doelen haar in de toekomst kunnen gebruiken.

Is het alsof Zelensky echt op het podium staat? Nee, dat niet. Het is toch vooral een geprojecteerd mannetje in een koelkast. Maar het publiek klapt er niet minder hard om. En wie de 3D-president via het schermpje van zijn mobieltje in de eigen woonkamer wil projecteren: dat kan ook.