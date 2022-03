Zelenski ziet Russen hun greep vergroten en laakt uitblijven militaire hulp

De Oekraïense president Zelenski smeekte om een ‘humanitair luchtruim’, zonder bommen en zonder raketten. Beeld EPA

De Oekraïense president Volodimir Zelenski lijkt onvermoeibaar: hij belt de ene na de andere regeringsleider, confereert met honderden senatoren in de VS, spreekt met president Biden en doet alsof er geen verschil in tijdszones bestaat.

Tussendoor stuurt hij de ene na de andere korte toespraak het internet op. Ongeschoren en gekleed in een legergroen T-shirt roept hij zijn benarde landgenoten op vol te houden, maar steeds vaker dit weekeinde spreekt hij het buitenland toe, dat volgens hem veel meer kan doen voor Oekraïne.

Tevergeefs vraagt hij de Navo keer op keer een no-flyzone in te stellen boven Oekraïne. Hij doet dat zondagmiddag weer om een uur of drie, als hij meldt dat het vliegveld Vinnytsja door acht Russische raketten volledig is verwoest. Hij stelt de westerse leiders daarvoor medeverantwoordelijk, omdat zij talmen met militaire hulp: ‘Er is maar één conclusie mogelijk: jullie willen ook dat wij langzaam sterven.’ Hij smeekte om een ‘humanitair luchtruim’, zonder bommen en zonder raketten.

Zelenski’s frustratie weerspiegelt het gevoel van zijn volk, dat steeds meer in het nauw wordt gebracht door de Russische beschietingen en de almaar toenemende Russische greep op de infrastructuur.

De beschietingen namen dit weekeinde opnieuw in hevigheid toe en beperkten zich allang niet meer tot militair belangrijke doelwitten. In Noord-, Oost- en Zuid-Oekraïne werden steden aanhoudend beschoten met artillerie en raketten. Luchtalarm joeg ook de bewoners van de hoofdstad Kyiv geregeld de schuilkelders in.

Marioepol

De beschietingen waren het hevigst in de havenstad Marioepol, waar de burgemeester vrijdag al smeekte om hulp omdat de bevolking van 450 duizend mensen zonder water, zonder stroom, zonder verwarming, zonder gas en zonder voedsel of medicijnen zat.

Even leek er verlichting te komen. De Russen openden zaterdag een ‘humanitaire corridor’ voor burgers die Marioepol wilden verlaten. Van de evacuatie kwam weinig terecht. Langs de corridor werden beschietingen gemeld en ook de stad zelf kwam al gauw weer onder vuur te liggen. Zondag herhaalde zich dit.

In Irpin bij Kyiv beschoten Russische troepen een kapotte betonnen brug die door de inwoners werd gebruikt om te schuilen voor de granaten. Daarbij zouden drie doden zijn gevallen.

Onderhandelaars

Afgelopen weekend spraken de Israëlische premier Bennett en de Franse president Macron zonder resultaat met de Russische president Poetin. Poetin zei dat de Russische invasie pas zal stoppen als ‘Kyiv zijn vijandigheden staakt’. Oekraïne ‘zet zijn status als staat op het spel’ door zijn verzet, aldus Poetin. Maandag zullen Oekraïne en Rusland weer onderhandelen. Een van de onderhandelaars van Oekraïne zei tegen de Amerikaanse zender Fox News dat Oekraïne bereid is te praten over ‘modellen’ zonder de Navo.

Ondertussen hield de stroom vluchtelingen aan. Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan anderhalf miljoen Oekraïners hun land ontvlucht. De VN spreekt van ‘de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa’.

In Rusland werd op diverse plaatsen tegen de oorlog gedemonstreerd, waarbij naar schatting meer dan duizend mensen werden opgepakt. Volgens de mensenrechtenorganisatie OVD-Info zijn sinds het begin van de oorlog op 24 februari 10.947 mensen gearresteerd bij anti-oorlogsdemonstraties.