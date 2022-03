Zelenski: ‘We zullen elk huis, elke straat, elke stad opnieuw opbouwen’ • Zeker 34 burgerdoden gemeld in Charkiv

• Een week na het begin van de oorlog zijn er nog geen tekenen van een afname van het geweld

• De strategisch gelegen Oekraïense havenstad Cherson is volgens de burgemeester in Russische handen gevallen

• Zelenski: ‘Ons volk heeft niets te verliezen, behalve de vrijheid’

• De energie- en watervoorziening in havenstad Marioepol zou zwaar beschadigd zijn door Russische raketaanvallen