Zelenski vraagt meer steun, maar ziet de aandacht verslappen: ‘Dit mag niet nog 36 dagen duren’

Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president Wopke Hoekstra en minister-president Mark Rutte (achterste rij) in de Tweede Kamer tijdens een videotoespraak van Zelenski. Beeld ANP

De eerste woorden van Zelenski aan de Tweede Kamer zullen de geschiedenisboeken waarschijnlijk niet halen. ‘Werkt de vertaling?’, was zijn vraag, die door de vertraagde uitzending voor juist die vertaling pas na een halve minuut bevestigend werd beantwoord. Het leidde niet af van de rest van zijn toespraak, waarin hij Nederland bedankte voor de geleverde steun en om hardere actie richting Moskou vroeg.

Zelenski begon zijn betoog met een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Die mocht nooit meer gebeuren, ‘maar alles herhaalt zich’. Hij wees erop dat na de aanvallen op Oost-Europese landen ook steden als Rotterdam en Londen toen slachtoffer werden van het Duitse geweld. ‘De schaduw van Rotterdam hangt boven vele Europese steden.’

Het was niet de enige manier waarop Zelenski de oorlog in zijn land invoelbaar probeerde te maken voor het Nederlandse publiek. Zijn woorden over MH17, de vlucht die in 2014 vanuit door pro-Russische rebellen gecontroleerd gebied in Oekraïne werd neergeschoten, werden verwacht. Het incident is volgens Zelenski een teken dat Rusland in Oekraïne al acht jaar een ‘onrechtvaardige oorlog’ voert. Zijn verwijzing naar de 450ste verjaardag vrijdag van de Nederlandse ‘opstand tegen tirannie’, op de dag van de inname van Brielle door de watergeuzen, zal bij minder Nederlanders een belletje hebben doen rinkelen.

Routine

Nederland werd destijds volgens Zelenski opgericht voor ‘vrijheid, democratie en verscheidenheid van religie’. ‘Zo begon de weg naar een verenigd Europa, met tolerantie en respect voor elkaar.’ Die waarden staan nu in Oekraïne op het spel, en Zelenski waarschuwde dat die strijd zich kan uitbreiden naar andere delen van Europa als de Russische agressie niet in zijn land tot staan wordt gebracht.

De president constateerde dat veel Oekraïners al beginnen te wennen aan de oorlog. ‘Het gaat het ene oor in en het andere oor uit. Ze zijn gewend aan de raketinslagen, de lijsten van overlevenden en de lijst van gebombardeerde steden, het roept geen emoties meer op. De oorlog in Oekraïne wordt helaas een routine.’ Oekraïners voor wie dat niet geldt, zijn volgens Zelenski diegenen wier leven gevaar loopt, zoals de ‘inwoners van Marioepol, die al drie weken zonder water, eten en medicijnen zitten’.

Hij vreest dat ook buiten Oekraïne de oorlog begint te wennen. ‘Toen Europa aanvankelijk zag wat Rusland deed, was iedereen verontwaardigd. Maar de aandacht verslapt alweer, de mensen gaan zich op iets anders richten. Maar dit mag niet nog 36 dagen duren.’ Nog meer dan in de eerste maand van de oorlog is het daarom volgens Zelenski zaak om in actie te komen.

Europees huis

De president bedankte de Nederlandse regering en het volk voor de opvang van vluchtelingen en de vele vormen van steun die zij al hebben geleverd. Tegelijkertijd droeg hij verschillende manieren aan waarop Nederland nog meer zou kunnen doen. Zo vroeg hij om meer leveringen van antitank- en luchtafweergeschut, humanitaire hulp, en hardere sancties voor Rusland. In het bijzonder riep hij Nederland op te stoppen met het importeren van olie en gas uit Rusland, ‘zodat je geen miljarden aan de oorlog betaalt’.

Ook vroeg hij Nederland druk uit te oefenen op internationale instanties. ‘De misdadigers moeten bestraft worden.’ Opnieuw trok hij een parallel tussen de Nederlandse betrokkenheid bij MH17 en wat er nu in zijn land gebeurt. ‘Degenen die de bevelen hebben gegeven, moeten verantwoording afleggen. In Den Haag, stad van tribunalen, weet men dat.’

Ook na de oorlog hoopt Zelenski dat Nederland helpt, bijvoorbeeld door een stad te kiezen om opnieuw op te bouwen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit ons samenzijn in het Europese huis sterker kan maken’, stelde Zelenski. Hij sloot zijn toespraak af door premier Mark Rutte, die de toespraak bijwoonde vanuit de voorzittersloge, persoonlijk aan te spreken. Nederland was een van de leidende stemmen binnen de Europese Unie tegen toetreding van Oekraïne. Zelenski: ‘Ons EU-lidmaatschap is van jullie afhankelijk.’