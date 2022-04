Zelenski voorspelt zwaar Russisch offensief • ‘Tientallen lichamen gevonden langs weg Boezova’

• Zelenski voorspelt zwaar Russisch offensief: komende dagen zijn cruciaal

• Foto’s bevestigen volgens The New York Times dat het Russische leger in het dorp Boezova tientallen burgers heeft gedood.

• Maandag brengt de Oostenrijkse kanselier Karl Nehammer een bezoek aan Vladimir Poetin in Moskou

• De Russische generaal Alexander Dvornikov leidt de volgende fase van de oorlog, melden Amerikaanse media