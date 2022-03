Nieuws

Zelenski tegen Navo: ‘Geef me 1 procent van uw vliegtuigen, 1 procent van uw tanks’

Op een dag van koortsachtige trans-Atlantische diplomatie in Brussel naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne, hield president Zelenski een urgent pleidooi dat meer steun hoog nodig is. ‘Het ergste tijdens een oorlog is geen directe antwoorden krijgen op verzoeken om hulp.’