Zelenski: slag om de Donbas is begonnen • Russen bombarderen staalfabriek waarin burgers zich schuilhouden

• Het langverwachte Russische offensief in het oosten van het land lijkt te zijn begonnen. Volgens Oekraïne hebben Russische troepen dinsdag in Donetsk, Loehansk en de regio van Charkiv geprobeerd de verdedigingslinies te doorbreken

• In Marioepol hebben de laatste strijders zich samen met de achtergebleven inwoners verschanst in een staalfabriek. Die wordt door de Russen bestookt met bommen.

• Op de Russische staatstelevisie hebben twee Britse gevangenen gevraagd om hen te ruilen voor de pro-Russische Medvedtsjoek