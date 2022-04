Zelenski: slag om de Donbas begonnen • Meer dan 7 miljoen Oekraïners ontheemd in eigen land

• Volgens de Oekraïense legertop is het langverwachte Russische offensief in het oosten van het land begonnen, in Donetsk, Loehansk en de regio van Charkiv zouden Russische troepen vandaag hebben geprobeerd de Oekraïense linies te doorbreken

• Oekraïne: Lviv maandagochtend geraakt door vijf raketten, zeker zeven doden

• Op de Russische staatstelevisie hebben twee Britse gevangenen gevraagd om hen te ruilen voor de pro-Russische Medvedtsjoek

• Voor de tweede dag op rij is het Oekraïne en Rusland niet gelukt om humanitaire corridors in te stellen