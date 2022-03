Zelenski: ‘Niemand zal ons breken. Wij zijn sterk. We willen onze kinderen zien opgroeien’

De Oekraïense president Zelensky spreekt via een videoverbinding het Europees Parlement toe. Beeld EPA

Zelenski hield een emotionele toespraak tijdens een speciale zitting van het parlement in Brussel. Hij zei dat hij het parlement niet met een ‘goedemorgen, goedemiddag, of goedenavond’ kan begroeten, ‘want de dagen zijn niet goed en voor sommigen is het zelfs de laatste dag’.

‘We vechten voor ons voortbestaan. En voor de Europese keuze van Oekraïne. Niemand zal ons breken. Niemand krijgt ons kapot. We zijn sterk. We willen onze kinderen zien opgroeien.’

Zelenski kreeg een ovationeel applaus van de europarlementariërs. De president stelde dat duizenden Oekraïners gedood zijn sinds Rusland het land binnenviel.

Parlementsvoorzitter Metsola noemde de Russische invasie ‘een existentiële bedreiging voor het Europa dat wij kennen’.

‘Geopolitiek terrorisme’

EU-president Michel beschuldigde de Russische president Poetin van ‘geopolitiek terrorisme’. Hij hield het Europees Parlement voor dat de strenge Europese sancties tegen Rusland (afknijpen Russische financiële sector, het bevriezen van bankrekeningen van oligarchen, exportverboden, wapenleveranties aan Kiev) door Moskou zullen worden beantwoord met eveneens pijnlijke tegenmaatregelen. ‘Maar die prijs is het waard betaald te worden’, aldus Michel.

Volgens voorzitter Von der Leyen ‘snappen de EU-burgers dat we ons tegen Poetin moet verzetten’. Ze kondigde voor 500 miljoen euro aan humanitaire hulp aan, zowel voor in Oekraïne als in de buurlanden voor de opvang van vluchtelingen.

Michel zei dat het Oekraïense lidmaatschapsverzoek snel door de Commissie zal worden beoordeeld. Daarna moeten de lidstaten een besluit nemen over een eventuele kandidaatstatus voor Oekraïne. Michel zei dat dit niet eenvoudig zal zijn omdat de meningen hierover verschillen.