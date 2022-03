Zelenski: ‘Navo moet nog laten zien wat het kan doen om mensen te redden’ • België investeert een miljard extra in Defensie

• Rusland zou proberen om Oekraïense burgers uit Marioepol te deporteren

• Het Russische leger claimt de inname Izjoem, in het noordoosten van Oekraïne

• De Navo en de EU vergaderen vandaag over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor lidstaten

• Zelenski vindt dat de Navo moet laten zien ‘wat het kan doen om mensen te redden’