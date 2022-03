Zelenski maakt emoties los met smeekbede tot Amerikaans Congres: ‘Jullie kunnen zorgen dat de aanvallen ophouden’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski richt zich via een videoverbinding tot het Amerikaanse Congres. Beeld J. Scott Applewhite / AFP

In een videotoespraak voor het Congres herinnerde hij senatoren en afgevaardigden aan historische dagen waarop onschuldige Amerikanen ‘vanuit de lucht’ werden aangevallen. ‘Ons land’, zei Zelenski, ‘maakt dat elke dag mee.’

Met een staande ovatie werd Zelenski verwelkomd op het scherm in een filmzaal van het Capitool in Washington. Hij toonde schokkende beelden van de oorlog. ‘Jullie kunnen zorgen dat dit ophoudt’, zei hij en vroeg opnieuw om een no-flyzone. Die zal er hoogstwaarschijnlijk niet komen.

‘Geef Oekraïne die MiGs’

Het Witte Huis maakte de afgelopen weken duidelijk geen no-flyzone boven Oekraïne te willen en ook geen vliegtuigen aan Polen te willen leveren. Dat land zou op zijn beurt dan achttien MiG-gevechtstoestellen aan de Oekraïense luchtmacht geven. ‘We moeten meteen aan zijn verzoek voldoen’, twitterde de Republikeinse Senator Mitt Romney woensdag na het gesprek. ‘Geef Oekraïne die MiGs.’

Maar het Witte Huis wil niet dat het conflict groter wordt. President Joe Biden vindt nog steeds dat een no-flyzone de situatie kan doen escaleren. Na Zelenski’s toespraak deed Biden wel andere handreikingen.

Zo beloofde hij Oekraïne voor 728 miljoen euro aan wapens te zullen leveren. ‘Dit is een ongekende steun aan Oekraïne’, zei Biden. Onderdeel van het pakket zijn 800 luchtafweersystemen en 100 drones. Hiermee komt de totale militaire hulp van de VS aan Oekraïne sinds vorig jaar op 1,8 miljard euro.

‘Aan de ene kant willen de Amerikanen de Oekraïners helpen de oorlog te beëindigen’, zegt Christopher Tuttle, van de denktank Council on Foreign Relations. Maar anderzijds willen ze het conflict niet nog groter maken dan het is. ‘Waarschijnlijk denken ze dat extra militaire steun aan Oekraïne niet tot verdere escalatie van het conflict hoeft te leiden en een no-flyzone wel.’

Oorlog dichterbij brengen

Zelenski was woensdag achttien minuten aan het woord. Het was duidelijk dat hij de oorlog in zijn land dichter bij de Amerikanen wilde brengen. Met ingehouden adem luisterden de volksvertegenwoordigers naar zijn wensenlijst. Ze zijn gevoelig voor Zelenski’s noodkreten. ‘Het lot van ons land wordt nu bepaald’, zei hij.

Veel Amerikaanse politici delen Zelenski’s gevoel voor urgentie – ook hún geduld met Poetin is op. Al weken willen ze dat het Witte Huis meer steun levert aan Oekraïne dan het nu doet. Republikeinen en Democraten zijn daarin opvallend verenigd.

Het is duidelijk wie de bad guy is in dit conflict, zegt Tuttle. ‘De media doen uitvoerig verslag van alles wat er in Oekraïne gebeurt. Je kunt op de Amerikaanse tv volgen hoeveel doden er vallen.’ Bovendien waren ze nog niet zo lang geleden zelf doelwit van Russische cyberaanvallen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. De Congresleden hebben ook makkelijk praten, zegt Tuttle: ze kunnen voor meer militaire steun pleiten omdat zij zich later niet hoeven te verantwoorden voor de gevolgen als het misgaat. Het Witte Huis moet dat wel.

Zelenski’s toespraak was in het Oekraïens — tot hij bijna uitgesproken was. Toen richtte hij zich in het Engels rechtstreeks tot president Biden: ‘De leider van de wereld zijn betekent de leider van de vrede zijn.’ Die uitspraak maakte bij Congresleden de nodige emoties los.