Zelenski haalt uit naar Belgische diamanthandel met Rusland: ‘Vrede is meer waard’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski spreekt het Belgische parlement toe via een videoverbinding. Beeld Belga

Enkele uren nadat Zelenski donderdagochtend het Nederlandse parlement had toegesproken, volgde een videoverbinding met het Belgische federale parlement. Hierin stelde hij dat België, als het zo bezorgd is om het lot van Oekraïne, meer kan doen. ‘Ik denk dat vrede veel meer waard is dan diamanten’, zei hij. ‘Veel meer dan contracten, veel meer dan de Russische schepen in jullie havens, veel meer dan het gas en de olie uit Rusland.’

Van alle ruwe diamanten die in Antwerpen over de toonbank gaan, is ruim een kwart afkomstig van Alrosa, een Russisch staatsbedrijf dat directe banden met het Kremlin en het leger heeft. Deze handel is goed voor vele honderden miljoenen: vorig jaar voor in totaal 1,6 miljard euro.

Slag om Ieper

België is niet bereid aan te sturen op sancties. Op het moment dat Europa bijna alles wat Russisch is in de ban doet, heeft Brussel er met succes op aangedrongen de diamanthandel ongemoeid te laten. Het product is goed voor ongeveer 5 procent van de totale Belgische export, en het gaat, aldus premier Alexander De Croo, om tienduizenden banen.

In zijn speech voor het Belgische parlement trok Zelenski, net als in zijn toespraken tot andere landen, vergelijkingen met de situatie in Oekraïne en de geschiedenis van België. ‘De gevechten in Marioepol zijn nog erger dan die in de slag om Ieper’, zei Zelenski, verwijzend naar de stad waar in de Eerste Wereldoorlog hevig om is gevochten, en waar nog elke avond de ‘Last Post’ wordt geblazen om de doden te herdenken.

Premier Alexander De Croo spreekt president Zelenski toe. Beeld Belga

Ook in België ijverde Zelenski voor een no-flyzone boven Oekraïne om de bombardementen te helpen stoppen – een verzoek dat de president in al zijn toespraken voor buitenlandse parlementen herhaalt. ‘De moed van het Oekraïense volk heeft de bewondering van velen afgedwongen. Ze verdienen hulp.’

Na afloop wees premier De Croo het verzoek om een no-flyzone resoluut van de hand, ‘omdat het de start zou kunnen zijn van een wereldwijde oorlog’. Hij beloofde Zelenski om Oekraïne militair, diplomatiek en humanitair te blijven steunen in de oorlog. Over de diamanthandel met Rusland repte hij echter met geen woord.