Zelenski: aanval op kinderziekenhuis is 'ultiem bewijs genocide’ • ‘Meer dan 1200 burgerdoden in Marioepol sinds begin invasie’

• De Oekraïense buitenlandminister Koeleba en zijn Russische ambtsgenoot Lavrov ontmoeten elkaar vandaag in gezelschap van hun Turkse collega Cavusoglu in Antalya

• Minstens 1207 inwoners van de Zuid-Oekraïense havenplaats Marioepol zijn volgens de burgemeester omgekomen door het militaire geweld in de stad sinds het begin van de Russische invasie

• De VS hebben definitief laten weten niets te zien in het Poolse voorstel om straaljagers naar Oekraïne te sturen