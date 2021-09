Zeldzame ontmoeting tussen Israël en Palestijnen, maar over vrede wordt niet gepraat

De Palestijnse president Mahmoud Abbas (links) en de Iraëlische minister van Defensie Benny Gantz. Beeld AFP

De Israëlische regering wist niet hoe snel ze moest zeggen dat de ontmoeting tussen haar eigen minister van Defensie en de president van de Palestijnse Autoriteit niets voorstelde. Het ging om ‘een routine gesprek over veiligheidskwesties’, en ‘er is geen sprake van een diplomatiek proces met de Palestijnen, en dat zal er ook niet komen’.

Echt routineus was de ontmoeting afgelopen zondag echter niet, want het was de eerste keer sinds 2010 dat president Mahmoud Abbas en een lid van het Israëlische kabinet zich in dezelfde ruimte bevonden. Tegelijkertijd hoeft niemand hier een stapje in de richting van een vredesproces zien: de Israëlische regering van Naftali Bennett heeft van het begin af aan duidelijk gemaakt er niet over te piekeren om met de Palestijnen te gaan onderhandelen over een eigen staat, en dat heeft hij vorige week vrijdag nog eens onderstreept tijdens zijn eerste bezoek aan de Amerikaanse president Joe Biden.

Niet uit liefde

Tegelijkertijd wil Bennett de Palestijnse Autoriteit wel versterken. Dat is niet uit liefde, maar om geweldsuitbarstingen op de Westelijke Jordaanoever te voorkomen, die de positie van Hamas in dit gebied alleen maar zouden versterken. Op zijn beurt weet de 85-jarige Abbas dat hij Israël nodig heeft om te voorkomen dat Hamas de Westelijke Jordaanoever overneemt.

Dat is dan ook de reden dat Defensieminister Benny Gantz naar Abbas ging, en niet de Israëlische premier of de minister van Buitenlandse Zaken. Die zullen de trip naar Ramallah niet maken.

Maar Gantz heeft Abbas ook een lening van 150 miljoen dollar toegezegd – iets dat net zo goed met veiligheid te maken heeft, want economische stabiliteit kan helpen om de veiligheidssituatie te verbeteren. De Palestijnse Autoriteit worstelt mede door de coronapandemie met een serieuze economische crisis, die overigens alleen maar wordt verergerd door de corruptie in eigen gelederen. Bennett heeft eerder al duidelijk gemaakt dat hij mee wil werken om de kwaliteit van leven op de Westelijke Jordaanoever te verbeteren, en in juli werd al besloten om het aantal werkvergunningen voor Palestijnen uit dit gebied te vergroten.

Wanhopig

Dat Abbas bereid was om Gantz te ontvangen, onderstreept hoe wanhopig hij zich op het moment voelt: sinds de voormalige president Donald Trump in 2018 besloot om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen, weigert de Palestijnse Autoriteit formeel in gesprek te gaan met Israël. Deze houding heeft geen vruchten afgeworpen, en de komst van een nieuwe president in Washington lijkt ook niets op te leveren. Biden gaat de ambassade niet terugbrengen naar Tel Aviv, en hoewel hij tijdens het bezoek van Bennett sprak over ‘veiligheid en voorspoed voor zowel Israëliërs als Palestijnen’, is duidelijk dat Biden niet van plan is zijn vingers te branden aan ‘de Palestijnse kwestie’.