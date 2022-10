Zeldzame aanval op Chinese leider Xi via spandoeken in hart Beijing: ‘Wees geen slaaf’

Xi Jinping in 2019. Beeld AFP

Zo’n regelrechte aanval op de Chinese leider is een zeldzaamheid. Kritiek op Xi is in normale tijden zo gevaarlijk dat veel Chinezen zijn naam niet hardop noemen, maar dit protest is extra opmerkelijk wegens het hypergevoelige moment: het twintigste congres van de Communistische Partij begint zondag.

Wat is het partijcongres? Hoe Xi Jinping (waarschijnlijk) een derde termijn krijgt op het Chinese Partijcongres – en wat dat betekent. Correspondent Leen Vervaeke legt het uit in dit artikel.

Zoals gebruikelijk bij partijcongressen, die om de vijf jaar plaatsvinden, wemelt de Chinese hoofdstad van de politie, veiligheidstroepen en patrouillerende partijleden op elke straathoek. Bruggen en viaducten hangen vol rode banieren met slogans om het Partijcongres te vieren, maar op de voetgangersbrug Sitong Qiao hingen twee witte lakens met woedende kreten tegen Xi. Uit een luidspreker klonk een mannenstem die de protestteksten scandeerde. Er stond ook iets in brand bij de spandoeken, blijkt uit verschillende filmpjes die via Twitter rondgaan.

Sitong Bridge, Haidian District, Beijing, a man displayed banners and shouted slogans against Xi Jinping. He had been arrested and voice disappeared, but maybe in the future, everyone who crosses this bridge will remember that there was once a man...#TheGreatTranslationMovement pic.twitter.com/Fr20sF9XFK — The Great Translation Movement 大翻译运动官方推号 (@TGTM_Official) 13 oktober 2022

Op een tweede spandoek werd Xi’s strenge zerocovidbeleid op de korrel genomen. De draconische coronamaatregelen die in heel China gelden, zijn in Beijing wegens het congres nog harder. Om enkele kleine uitbraken te smoren, worden tientallen miljoenen mensen om de drie dagen aan een coronatest onderworpen. Ook merken inwoners van Beijing die zich buiten de stad bevinden dat hun gezondheidscode aangeeft dat ze een risicogeval zijn, waardoor ze niet kunnen terugreizen naar Beijing. In China beperken gezondheidscodes de bewegingsvrijheid van mensen die mogelijk in contact met een besmet persoon zijn geweest, maar tijdens recente protesten tegen niet-functionerende financiële instellingen werden gezondheidscodes ook misbruikt om mensen die hun recht wilden halen aan huis te kluisteren.

‘Zeg nee tegen covid-test, we willen eten. Nee tegen lockdowns, we willen vrijheid. Nee tegen leugens, ja tegen waardigheid. Nee tegen Culturele Revolutie, ja tegen hervormingen. Nee tegen leiders, wij willen stemmen. Wees geen slaaf, maar een burger’, stond op het tweede spandoek.

De verwijzing naar de Culturele Revolutie slaat op de manier waarop Xi zijn land terugvoert in de tijd, naar de jaren van de eerste communistische dictator Mao Zedong, die met politieke massacampagnes als de Culturele Revolutie zichzelf tot aan zijn dood van een onaantastbare machtspositie verzekerde. Xi zal zich op het congres waarschijnlijk verzekeren van een derde termijn als partijleider, nadat hij in 2018 de termijnbeperkingen aan zijn presidentschap had opgeheven. Dat is hoogst omstreden, omdat de partij sinds 1982 met termijnbeperkingen juist wilde voorkomen dat partijleiders zich als eeuwige alleenheerser zouden ontpoppen.

Nadat de politie de spandoeken had verwijderd, heeft de internetcensor het incident van de Chinese sociale media gepoetst. Zelfs een oud liedje over Sitong Qiao werd weggehaald. De nieuwswebsite China Digital Times bewaarde reacties van Chinese internetgebruikers voordat de censor toesloeg. ‘Dit zou in elke normale maatschappij een gewone uiting zijn, maar in China betaal je hier misschien met je leven voor’, aldus internetgebruiker wangzhian8848. Internetgebruiker Zsir9696 schreef: ‘Dit is een echte strijder! Velen van ons zijn ontevreden over het beleid, maar we durven niet op te staan om dat te zeggen.’