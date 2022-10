Zeldzaam protest in Tibet: inwoners zijn lockdowns zat en gaan de straat op

Midden augustus wordt een tentenhospitaal voor coronapatiënten opgezet in Gerze, Tibet. Beeld Getty

Inwoners van de regionale hoofdstad Lhasa moeten al bijna drie maanden binnen blijven om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bovendien is verkeer in en uit de regio niet mogelijk. De Britse omroep BBC meldt dat de meeste demonstranten etnische Han-Chinezen zijn die als arbeidsmigrant naar Tibet zijn gekomen. Op een video dragen de betogers borden met het opschrift ‘we willen gewoon naar huis’.

Kritiek op het zerocovidbeleid is zeldzaam in het autoritaire China. Toch klinkt er nu en dan protest tegen de strenge aanpak van de Chinese leider Xi Jinping. Zo hingen onbekende betogers aan de vooravond van het Partijcongres een spandoek op in Beijing: ‘Zeg nee tegen covidtest, we willen eten. Nee tegen lockdowns, we willen vrijheid.’ Toen in maart verspreid over het land zo’n 50 miljoen Chinezen in lockdown zaten, werd er op sociale media geklaagd over het gebrek aan eten en vrijheid.

‘Tachtig dagen lockdown’

Beeldmateriaal van de onrust in Tibet bereikt het grote publiek in China niet. De overheid verwijderde foto's en video's van Chinese sociale media. De regering van Xi heeft niet gereageerd op de protesten en ook in staatsmedia wordt er geen aandacht aan besteed. Lokale ambtenaren meldden donderdag wel acht nieuwe coronabesmettingen in Lhasa, aldus de BBC.

Protest in Lhasa by migrant Chinese workers this afternoon, Oct 26, reportedly calling to be allowed to leave for their home areas in lowland China. H/t @degewa @P9Wb1kMpj484jEW @Lhasa_Tibetan pic.twitter.com/JM8YRF7I4p — Robert Barnett (@RobbieBarnett) 26 oktober 2022

De beelden die nu worden verspreid, komen via internationale (sociale) media. Het Amerikaanse nieuwskanaal Radio Free Asia schrijft dat de betogers in Lhasa de politie waarschuwen dat ze ‘brand zouden stichten’ als de covidbeperkingen niet worden opgeheven.

Een inwoner van Lhasa vertelde aan de BBC dat ze al bijna tachtig dagen in lockdown zit. Ze bevestigde ook dat arbeiders uit andere delen van China niet naar huis mogen. ‘Mensen zitten elke dag thuis opgesloten. Het leven is zo zwaar. Prijzen in Lhasa zijn hoog en verhuurders eisen hun geld’

Wanhopige berichten op sociale media

De Britse omroep vertaalde en publiceerde ook wanhopige berichten die mensen plaatsten op Douyin, de Chinese versie van TikTok. ‘We hebben al drie maanden geen enkele inkomsten gehad, maar de uitgaven zijn nog geen cent omlaag gegaan. Mijn vrienden in Lhasa: hoe lang houden jullie het nog vol?’, aldus een bericht.

De laatste grote protesten in Tibet vonden in 2008 plaats. Demonstranten verzetten zich toen maandenlang tegen de vervolging van Tibetanen door de Chinese overheid. Bij gewelddadige confrontaties met Chinese veiligheidsdiensten kwamen volgens China 23 mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond. De Tibetaanse regering in ballingschap betwistte die cijfers en meldde zelf dat meer dan 200 Tibetanen zijn gedood.

Tibet is sinds 1951 een autonome regio in het zuidwesten van China, al wordt er door de regering in ballingschap en mensenrechtenorganisaties nog altijd gepleit voor onafhankelijkheid. Bovendien wordt Beijing geregeld beschuldigd van politieke en religieuze repressie van Tibetanen. Chinese autoriteiten ontkennen die aantijgingen.