Zeldzaam groot protest bij Chinese iPhone-fabriek waar medewerkers vastzitten vanwege corona

Medewerkers van de Foxconn-fabriek in Wuhan staan in de rij om te worden getest op covid. Beeld AP

Dit grootschalige protest, hoogst ongebruikelijk in China, is een gevolg van het zeer strenge zerocovidbeleid, dat in het hele land tot toenemende spanningen leidt. Sinds de ontdekking van coronabesmettingen in oktober moeten medewerkers op het fabrieksterrein blijven om contact met de buitenwereld te voorkomen. Vorige maand verlieten honderden van hen hun werkgever al vanwege de leefomstandigheden. Zo zou er een gebrek aan medische zorg en voedsel zijn.

Beelden van dinsdagnacht, die op sociale media circuleren en zijn gedeeld met journalisten, tonen onder meer hoe honderden mensen met mondmaskers tegenover rijen politieagenten in witte beschermende pakken staan. Een agent slaat iemand op het hoofd met een knuppel, een ander wordt met de handen op de rug afgevoerd. Op andere video’s is te zien dat protesterende medewerkers met brandblussers in de richting van agenten spuiten, en met stokken ramen en beveiligingscamera’s stukslaan. Foxconn, de Taiwanese beheerder van de fabriek in Zhengzhou, bevestigt dat er vannacht sprake is geweest van ‘geweld’ op het terrein.

Riots have reportedly broken out at the Foxconn IPhone Factory in the Chinese City of Zhengzhou, the recent Civil Unrest is due to COVID Lockdowns where over 100k Workers have been locked in their “Factory Dorms” for weeks with a majority not being paid during the Lockdown. pic.twitter.com/XxUuD9R1We — OSINTdefender (@sentdefender) 23 november 2022

De protesten zijn het directe gevolg van gebroken beloften, zeggen getuigen tegen diverse internationale media. Foxconn probeerde na de leegloop van vorige maand nieuwe werknemers te lokken, onder meer door bijna 70 euro bonus te beloven. Nu zou zijn gebleken dat nieuwe medewerkers hun bonus pas krijgen als ze tot maart blijven. Ook zouden ze in dezelfde woon- en leefruimten moeten leven als de oude werknemers, bij wie het virus mogelijk rondgaat. Volgens getuigen werden vlak voor het protest nieuwe positieve uitslagen gemeld. Foxconn stelt in een verklaring dat het aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en ontkent dat er medewerkers met covid op het terrein leven.

A Foxconn worker shared live footage from the ongoing protest at the Zhengzhou factory. He said workers had marched out from their dorms this morning to demand compensation, now they are facing riot police. pic.twitter.com/6QypLaekA5 — Viola Zhou (@violazhouyi) 23 november 2022

Het enorme fabriekscomplex wordt ook wel ‘iPhone city’ genoemd: volgens Foxconn werken er ruim 200 duizend mensen. Naar schatting komt meer dan de helft van de iPhones in de wereld hiervandaan. Doordat medewerkers op het terrein moeten blijven, kan de productie doorgaan, ondanks de besmettingen, maar het Amerikaanse techbedrijf Apple verwacht wel vertragingen in de levering van zijn nieuwste iPhones.

Grote onvrede

Onder een deel van de Chinezen heerst grote onvrede over het strikte zerocovidbeleid, waarbij geen enkele besmetting wordt getolereerd. Honderden miljoenen mensen zitten in China in lockdown. Door de sluiting van winkels, horeca en andere bedrijven is de economische schade groot. Eind oktober gingen honderden Han-Chinese arbeidsmigranten de straat op in de Tibetaanse stad Lhasa, omdat ze al maandenlang niet naar huis kunnen. Ook in enkele andere grote steden is de afgelopen weken geprotesteerd tegen de strikte maatregelen.

De hoop dat versoepelingen in het verschiet liggen, is de afgelopen dagen de grond in geboord na een recente stijging van het aantal coronagevallen. Ook de miljoenenstad Shijiazhuang, die vorige week nog experimenteerde met minder strenge regels, is deze week in lockdown gegaan. De inwoners moeten zich weer dagelijks laten testen.

Met medewerking van Leen Vervaeke